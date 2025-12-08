বাংলাদেশ

রাসমণি ঘাটে সমুদ্রের তাজা মাছের নিলাম

চট্টগ্রাম নগরের রাসমণি ঘাটে সকাল থেকে সমুদ্র থেকে লাল বোটে করে আনা হয় ছোট চিংড়িসহ নানা ধরনের মাছ। ঘাটে ওঠানো মাছগুলো দ্রুতই নিলাম স্থানে নেওয়া হয়। সেখানে পাইকারদের দর হাঁকার পর খুচরা বিক্রেতারা টুকরিভর্তি মাছ কিনে নেন। এরপর এসব মাছ ভ্যানগাড়িতে করে স্থানীয় বাজারে নিয়ে বিক্রির প্রস্তুতি শুরু করেন। প্রতিদিনের মতো রোববারও ঘাটজুড়ে ছিল জেলেদের কর্মচাঞ্চল্য, নিলামকারীদের হাঁকডাক আর তাজা মাছ কেনাবেচার ব্যস্ততা।

সমুদ্র থেকে মাছ ধরে নিয়ে আসে লাল রং লাগানো নৌকাগুলো
নৌকাগুলো তীরে রাখা হয়
নৌকা থেকে মাছ তীরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে
টুকরির মধ্যে মাছ রাখা হয়েছে
মাছ কেনার জন্য টুকরির চারপাশে নিলামকারীদের হাঁকডাক চলে
নিলামে কার আগে কে টাকা দেবেন, তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন ক্রেতারা
চার কেজি ওজনের পাঙাশ মাছ ধরে ছবি তোলেন তাঁরা
ভ্যানে রাখা হয় মাছ।
মাছে বরফ দেওয়া হচ্ছে
বিক্রির জন্য মাছগুলো নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে
