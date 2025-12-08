রাসমণি ঘাটে সমুদ্রের তাজা মাছের নিলাম
চট্টগ্রাম নগরের রাসমণি ঘাটে সকাল থেকে সমুদ্র থেকে লাল বোটে করে আনা হয় ছোট চিংড়িসহ নানা ধরনের মাছ। ঘাটে ওঠানো মাছগুলো দ্রুতই নিলাম স্থানে নেওয়া হয়। সেখানে পাইকারদের দর হাঁকার পর খুচরা বিক্রেতারা টুকরিভর্তি মাছ কিনে নেন। এরপর এসব মাছ ভ্যানগাড়িতে করে স্থানীয় বাজারে নিয়ে বিক্রির প্রস্তুতি শুরু করেন। প্রতিদিনের মতো রোববারও ঘাটজুড়ে ছিল জেলেদের কর্মচাঞ্চল্য, নিলামকারীদের হাঁকডাক আর তাজা মাছ কেনাবেচার ব্যস্ততা।
