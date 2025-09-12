বাংলাদেশ

ফরিদপুর, বরগুনা ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে জিপিএ-৫ উৎসব

‘স্বপ্ন দেখো, জীবন গড়ো’ স্লোগান নিয়ে সারা দেশে হচ্ছে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা জিপিএ-৫ উৎসব। প্রথম আলোর উদ্যোগ আর শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘শিখো’র পৃষ্ঠপোষকতায় ৬৪ জেলার আয়োজনের অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার ফরিদপুর, বরগুনা ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে অনুষ্ঠিত হলো কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা। সেই বর্ণিল উৎসব নিয়েই এই আয়োজন।

ফরিদপুরে অনুষ্ঠানস্থলে শিক্ষার্থীরা শুভেচ্ছা উপহার গ্রহণ করছে। ফরিদপুর উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণ, ফরিদপুর, ১১ সেপ্টেম্বর
ছবি: আলীমুজ্জামান
অনুষ্ঠানে আগত অভিভাবকেরা প্রথম আলো পত্রিকা উপহার নিচ্ছেন। ফরিদপুর উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণ, ফরিদপুর, ১১ সেপ্টেম্বর
ছবি: আলীমুজ্জামান
পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে নির্দিষ্ট স্থানে আইসক্রিমের খোসা ফেলছে এক শিক্ষার্থী। ফরিদপুর উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণ, ফরিদপুর, ১১ সেপ্টেম্বর
ছবি: আলীমুজ্জামান
গানে কণ্ঠ মেলায় শিক্ষার্থীরা। ফরিদপুর উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণ, ফরিদপুর, ১১ সেপ্টেম্বর
ছবি: আলীমুজ্জামান
ক্রেস্ট হাতে কৃতী শিক্ষার্থীরা। ফরিদপুর উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণ, ফরিদপুর, ১১ সেপ্টেম্বর
ছবি: আলীমুজ্জামান
বরগুনায় শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সেলফি তুলছে শিক্ষার্থীরা। জেলা শিল্পকলা একাডেমি, বরগুনা, ১১ সেপ্টেম্বর
ছবি: সাইয়ান
অনুষ্ঠানের শুরুতে সবাই দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীতে কণ্ঠ মেলান। জেলা শিল্পকলা একাডেমি, বরগুনা, ১১ সেপ্টেম্বর
ছবি: সাইয়ান
অনুষ্ঠানে পাওয়া ক্রেস্ট নিয়ে ছবি তুলছে দুই শিক্ষার্থী। জেলা শিল্পকলা একাডেমি, বরগুনা, ১১ সেপ্টেম্বর
ছবি: সাইয়ান
থিম সংয়ের সঙ্গে দলীয় নৃত্য পরিবেশন করেন নৃত্যশিল্পীরা। জেলা শিল্পকলা একাডেমি, বরগুনা, ১১ সেপ্টেম্বর
ছবি: সাইয়ান
‘মাদককে না’ বলে শিক্ষার্থীরা শপথ পড়ে। জেলা শিল্পকলা একাডেমি, বরগুনা, ১১ সেপ্টেম্বর
ছবি: সাইয়ান
অনুষ্ঠানের শুরুতে দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীতে কণ্ঠ মেলান আমন্ত্রিত অতিথি ও শিক্ষার্থীরা। শহীদ সাটু অডিটরিয়াম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ১১ সেপ্টেম্বর
ছবি: আনোয়ার হোসেন
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার ফিল্টিপাড়ার কোল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ‘সীমার বাহা কোল শিল্পীগোষ্ঠী’র শিল্পীদের নৃত্য পরিবেশনা। শহীদ সাটু অডিটরিয়াম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ১১ সেপ্টেম্বর
ছবি: আনোয়ার হোসেন
চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার সদস্যদের নৃত্য পরিবেশনা। শহীদ সাটু অডিটরিয়াম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ১১ সেপ্টেম্বর
ছবি: আনোয়ার হোসেন
কুইজে বিজয়ী শিক্ষার্থীরা আমন্ত্রিত অতিথিদের সঙ্গে। শহীদ সাটু অডিটরিয়াম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ১১ সেপ্টেম্বর
ছবি: আনোয়ার হোসেন
ক্রেস্ট হতে শিক্ষার্থীরা। শহীদ সাটু অডিটরিয়াম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ১১ সেপ্টেম্বর
ছবি: আনোয়ার হোসেন
