বাংলাদেশ

সারা দেশে ঈদের জামাত

পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন জেলা ও বিভাগে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে ঈদের জামাত। কোথাও খোলা মাঠে, কোথাও বিশাল প্যান্ডেলের নিচে, আবার কোথাও মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যেই মুসল্লিরা কাতারবন্দী হয়ে নামাজ আদায় করেছেন। ঈদের নামাজ শেষে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহর শান্তি-সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাঠানো ছবিতে উঠে এসেছে ঈদের ধর্মীয় আবহ, মানুষের অংশগ্রহণ ও উৎসবের নানা মুহূর্ত।

প্রথম আলো ডেস্ক
দিনাজপুরের ঐতিহাসিক গোর-এ-শহীদ ময়দানে পবিত্র ঈদুল আজহার নামাজ আদায় করছেন মুসল্লিরা। দিনাজপুর, ২৮ মে। ছবি: প্রথম আলোদিনাজপুরের ঐতিহাসিক গোর-এ-শহীদ ময়দানে পবিত্র ঈদুল আজহার নামাজ আদায় করছেন মুসল্লিরা। দিনাজপুর, ২৮ মে
ছবি: প্রথম আলো
পৌরসভা কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে ঈদের নামাজ আদায় করছেন মুসল্লিরা। খাগড়াছড়ি, ২৮ মে
ছবি: জয়ন্তী দেওয়ান
কিশোরগঞ্জের ঐতিহাসিক শোলাকিয়ায় মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যেই ঈদুল আজহার নামাজ আদায় করেন মুসল্লিরা। রেওয়াজ অনুযায়ী বন্দুকের ফাঁকা গুলির শব্দের মাধ্যমে সকাল নয়টায় জামাত শুরু হয়। কিশোরগঞ্জ, ২৮ মে
ছবি: তাফসিলুল আজিজ
নামাজ শেষে বৃষ্টিতে বিপাকে পড়েন মুসল্লিরা। হাবু ঈদগাহ মাঠ, গঙ্গাচড়া, রংপুর, ২৮ মে
ছবি: মঈনুল ইসলাম
ফরিদপুর শহরের কমলাপুর চানমারি ঈদগাহ মাঠে সকাল সাতটায় অনুষ্ঠিত হয় ঈদের প্রধান জামাত। সদর উপজেলা, ফরিদপুর, ২৮ মে
ছবি: আলীমুজ্জামান
ঈদুল আজহার নামাজ শেষে কবর জিয়ারত করছেন স্বজনেরা। স্বল্পপেন্নাই কবরস্থান, দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ২৮ মে
ছবি: আবদুর রহমান ঢালী
স্বল্পপেন্নাই দাওয়াতে হাদিস মাদরাসা ও এতিমখানায় ঈদুল আজহার নামাজ আদায় করছেন মুসল্লিরা। দাউদকান্দি, কুমিল্লা, ২৮ মে
ছবি: আবদুর রহমান ঢালী
সকালে ঈদের প্রথম জামাতে অংশ নেন হাজারো মুসল্লি। কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দান, বান্দরবান, ২৮ মে
ছবি: মং হাই সিং মারমা
সিলেটের কেন্দ্রীয় শাহী ঈদগাহ ময়দানে বৃষ্টির মধ্যেই ছাতা মাথায় দিয়ে ঈদের নামাজ আদায় করেন হাজারো মুসল্লি। শাহী ঈদগাহ, সিলেট, ২৮ মে
ছবি: আনিস মাহমুদ
বৃষ্টির কারণে মাঠে জামাত আয়োজন সম্ভব না হওয়ায় সড়কেই কাতারবন্দী হয়ে ঈদের নামাজ আদায় করেন মুসল্লিরা। বাস্তুহারা এলাকা, খুলনা, ২৮ মে
ছবি: সাদ্দাম হোসেন
জমিয়তুল ফালাহ্ ময়দানে স্থাপিত বিশাল প্যান্ডেলের নিচে সকাল সাতটায় সারিবদ্ধভাবে ঈদুল আজহার নামাজ আদায় করেন মুসল্লিরা। চট্টগ্রাম, ২৮ মে
ছবি: জুয়েল শীল
নামাজ আদায় শেষে কোলাকুলি করছে দুই শিশু। চট্টগ্রাম, ২৮ মে
ছবি: জুয়েল শীল
