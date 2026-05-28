সারা দেশে ঈদের জামাত
পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন জেলা ও বিভাগে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে ঈদের জামাত। কোথাও খোলা মাঠে, কোথাও বিশাল প্যান্ডেলের নিচে, আবার কোথাও মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যেই মুসল্লিরা কাতারবন্দী হয়ে নামাজ আদায় করেছেন। ঈদের নামাজ শেষে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহর শান্তি-সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাঠানো ছবিতে উঠে এসেছে ঈদের ধর্মীয় আবহ, মানুষের অংশগ্রহণ ও উৎসবের নানা মুহূর্ত।
