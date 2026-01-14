বাংলাদেশ

মাছের খোঁজে নদের মাঝে ‘জালঘের’

শুষ্ক মৌসুমে সিলেটের নদ-নদী ও হাওরের দৃশ্যপট বদলে যায়। নদীর মাঝখানে বাঁশের খুঁটি আর জাল বসিয়ে তৈরি হয় ঘের। ভেতরে জড়ো হয় মাছ, আর নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে সেখানে নামেন জেলেরা। এই পদ্ধতিতে মাছ শিকার স্থানীয়ভাবে ‘জালঘের’ বা ‘ঘের বসিয়ে মাছ ধরা’ নামে পরিচিত। জীবিকার এই কৌশল পুরোনো হলেও এতে এতে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মাছের বংশবিস্তার ও জলজ জীববৈচিত্র্য। সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার সালুটিকর এলাকার সিঙ্গাইর নদের ঘের নিয়ে এই ছবির গল্প।

আনিস মাহমুদ
সিলেট
১ / ১০
নদের মাঝখানে বাঁশের খুঁটি আর জাল বসিয়ে তৈরি করা হয়েছে ঘের
২ / ১০
ঘেরের ভেতর থেকে গাছের ডাল–আবর্জনা সরানো হচ্ছে
৩ / ১০
মাছ জড়ো করার জন্য ঘেরে রাখা হয় গাছের ডালপালা
৪ / ১০
ঘেরের ভেতর নৌকা নিয়ে ঢুকছেন তাঁরা
৫ / ১০
ঘেরের ভেতরে মাছ ঢোকানোর জন্য খাবার ছেটাতে এসেছেন তাঁরা
৬ / ১০
ঘেরের ভেতর চলছে মাছ ধরা, বাইরে মাছের খাবারের নৌকা
৭ / ১০
জাল ফেলার আগে নৌকার পানি সেচে নেওয়া হচ্ছে
৮ / ১০
ঘেরের ভেতরে মাছ ধরছেন তাঁরা
৯ / ১০
মাছ ধরা শেষে, নদে গোসল সেরে নিচ্ছেন সবাই
১০ / ১০
নদের চরে চলে রান্নাবান্না
