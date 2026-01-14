মাছের খোঁজে নদের মাঝে ‘জালঘের’
শুষ্ক মৌসুমে সিলেটের নদ-নদী ও হাওরের দৃশ্যপট বদলে যায়। নদীর মাঝখানে বাঁশের খুঁটি আর জাল বসিয়ে তৈরি হয় ঘের। ভেতরে জড়ো হয় মাছ, আর নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে সেখানে নামেন জেলেরা। এই পদ্ধতিতে মাছ শিকার স্থানীয়ভাবে ‘জালঘের’ বা ‘ঘের বসিয়ে মাছ ধরা’ নামে পরিচিত। জীবিকার এই কৌশল পুরোনো হলেও এতে এতে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মাছের বংশবিস্তার ও জলজ জীববৈচিত্র্য। সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার সালুটিকর এলাকার সিঙ্গাইর নদের ঘের নিয়ে এই ছবির গল্প।
১ / ১০
২ / ১০
৩ / ১০
৪ / ১০
৫ / ১০
৬ / ১০
৭ / ১০
৮ / ১০
৯ / ১০
১০ / ১০