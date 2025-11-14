বাংলাদেশ

হেমন্তের পড়ন্ত বেলায় হাঙরে সোনালি আভা

হেমন্তের পড়ন্ত বেলা—আলোছায়ার এক অপূর্ব খেলা। সূর্য যখন ধীরে ধীরে দিগন্তের দিকে হেলে পড়ে, মাঠের ধানগুলো তখন সোনালি আভায় ঝলমল করে ওঠে। হালকা ঠান্ডা হাওয়া বয়ে যায়, পাতার ফাঁক দিয়ে আলো ঢুকে নরম ছোঁয়া দেয় প্রকৃতিকে। মাঠ থেকে মানুষ ঘরে ফেরে, পাখিরা দেয় বাসার পথে উড়াল। দিনের ক্লান্তি মিশে যায় সন্ধ্যার নীরবতায়। হেমন্তের এই সময়টা যেন প্রকৃতির হাতে আঁকা এক শান্ত, সোনালি চিত্রপট—যেখানে প্রতিটি দৃশ্য বলে যায় ফসলের গান, জীবনের গল্প

১ / ৯
আকাশ-পাতাল সোনালি আভায় এক হয়ে গেছে। হাওরে চলছে নৌকা।
ANIS
২ / ৯
ধানের শিষে আলো দিয়ে বিদায় নিচ্ছে সূর্য
ANIS
৩ / ৯
সন্ধ্যা নামারে আগে ডানা মেলে বসে আছে পানকৌড়ি
ANIS
৪ / ৯
পড়ন্ত বিকেলের আলোয় রঙিন হাওর
ANIS
৫ / ৯
খেলা শেষ, মাঠ থেকে বাড়ি ফিরছে শিশুরা
ANIS
৬ / ৯
৬. হাওর থেকে হাঁসের দল বাড়ি ফিরিয়ে নিতে এসেছেন একজন
ANIS
৭ / ৯
হাওরের পানিতে গোসল সেরে নিচ্ছেন এক কৃষক
ANIS
৮ / ৯
হাওরের শান্ত জলে চলছে নৌকা
ANIS
৯ / ৯
হেমন্তের বিকেলে বাড়ি ফিরছেন ফেরিওয়ালা
ANIS
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন