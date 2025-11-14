হেমন্তের পড়ন্ত বেলায় হাঙরে সোনালি আভা

হেমন্তের পড়ন্ত বেলায় হাঙরে সোনালি আভা
হেমন্তের পড়ন্ত বেলা—আলোছায়ার এক অপূর্ব খেলা। সূর্য যখন ধীরে ধীরে দিগন্তের দিকে হেলে পড়ে, মাঠের ধানগুলো তখন সোনালি আভায় ঝলমল করে ওঠে। হালকা ঠান্ডা হাওয়া বয়ে যায়, পাতার ফাঁক দিয়ে আলো ঢুকে নরম ছোঁয়া দেয় প্রকৃতিকে। মাঠ থেকে মানুষ ঘরে ফেরে, পাখিরা দেয় বাসার পথে উড়াল। দিনের ক্লান্তি মিশে যায় সন্ধ্যার নীরবতায়। হেমন্তের এই সময়টা যেন প্রকৃতির হাতে আঁকা এক শান্ত, সোনালি চিত্রপট—যেখানে প্রতিটি দৃশ্য বলে যায় ফসলের গান, জীবনের গল্প
