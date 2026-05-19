অযত্নে পড়ে আছে কোটি টাকার ডেমু ট্রেন

অযত্নে পড়ে আছে কোটি টাকার ডেমু ট্রেন
প্রায় ৬০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০১৩ সালে চীন থেকে ২০ সেট ডেমু ট্রেন সংগ্রহ করে বাংলাদেশ রেলওয়ে। নগর ও স্বল্প দূরত্বের যাত্রীসেবায় আধুনিক গণপরিবহন হিসেবে চালু হওয়া এসব ট্রেন শুরুতে যাত্রীদের আগ্রহ কাড়লেও কয়েক বছরের মধ্যেই একে একে অচল হয়ে পড়ে। রক্ষণাবেক্ষণের অভাব, যন্ত্রাংশ সংকট ও কারিগরি জটিলতায় নানা উদ্যোগ নিয়েও সচল রাখা যায়নি ডেমুগুলো। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন রেলস্টেশন ও ওয়ার্কশপে অযত্ন-অবহেলায় পড়ে আছে সব কটি ডেমু ট্রেন। কোথাও ট্রেনের গায়ে জন্মেছে আগাছা, কোথাও জমেছে ধুলাবালু ও মাকড়সার জাল। কোটি টাকার এসব ট্রেন এখন যেন পরিত্যক্ত ধ্বংসাবশেষ।
১ / ১০
২ / ১০
৩ / ১০
৪ / ১০
৫ / ১০
৬ / ১০
৭ / ১০
৮ / ১০
৯ / ১০
১০ / ১০