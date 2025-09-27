বাংলাদেশ

ছবিতে ‘স্টারশিপ ইন্সপায়ারিং টেন’ সম্মাননা

সমাজ ও দেশের নানা ক্ষেত্রে অবদান রাখা ১০ তরুণকে দেওয়া হলো ‘স্টারশিপ ইন্সপায়ারিং টেন’ সম্মাননা। শনিবার বিকেলে রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে তাঁদের হাতে একটি গোল্ড মেডেল, দুই লাখ টাকার চেক ও সনদপত্র তুলে দেন বিচারকমণ্ডলী ও অতিথিরা। স্মাইল ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেডের এই উদ্যোগের স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার প্রথম আলো ডটকম।

তানভীর আহাম্মেদ
১ / ২০
‘মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম…’ নজরুলসংগীতের সঙ্গে ঈগল ড্যান্স ট্রুপের নৃত্য পরিবেশনার মাধ্যমে শুরু হয় অনুষ্ঠান
২ / ২০
‘স্টারশিপ ইন্সপায়ারিং টেন’ সম্মাননা অনুষ্ঠানে আগত অতিথিরা
৩ / ২০
শুভেচ্ছা বক্তব্যে উদ্যোগটির পেছনের গল্প তুলে ধরেন স্মাইল ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেডের চিফ মার্কেটিং অফিসার শোয়েব মো. আসাদুজ্জামান
৪ / ২০
অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন জনপ্রিয় কনটেন্ট ক্রিয়েটর শুভাশীষ ভৌমিক ও কণ্ঠশিল্পী দোলা রহমান
৫ / ২০
বিচারকমণ্ডলীর প্রধান ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সৈয়দ ফারহাত আনোয়ার অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন
৬ / ২০
অনুষ্ঠানে কথা বলেন বিচারকমণ্ডলীর সদস্য বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক হাবিবুল বাশার সুমন
৭ / ২০
‘প্রযুক্তি উদ্যোগ’ ক্যাটাগরিতে পালকি মোটরসের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী মোস্তফা আল মমিনের হাতে পুরস্কার তুলে দেন স্মাইল ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেডের অপারেশন ডিরেক্টর হাফিজ সিকান্দার
৮ / ২০
‘সামাজিক উদ্যোগ’ ক্যাটাগরিতে সম্মাননা গ্রহণ করছেন টিম ব্যর্থর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক মুরশিদুল আলম ভূঁঞা
৯ / ২০
‘অনলাইন শিক্ষা’ ক্যাটাগরিতে অনলাইন এডুকেশন কনটেন্ট ক্রিয়েটর মুনজেরিন শহীদ সম্মাননা গ্রহণ করেন অভিনয়শিল্পী অপি করিমের হাত থেকে
১০ / ২০
অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী শুভেন্দু দাস শুভ ও সানজিদা মাহমুদ নন্দিতা
১১ / ২০
বিজয়ীদের হাতে সম্মাননা পুরস্কার তুলে দেওয়ার ফাঁকে কথা বলেন (বাঁ থেকে) প্রথম আলোর নির্বাহী সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফ, শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মোহাম্মদ কায়কোবাদ, ওরাকলের কান্ট্রি ম্যানেজিং ডিরেক্টর রুবাবা দৌলা এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আফজাল হোসেন
১২ / ২০
‘সফটওয়্যার প্রযুক্তি’ ক্যাটাগরিতে রিদ্মিক কি-বোর্ডের উদ্ভাবক মো. শামীম হাসনাতের হাতে সম্মাননা তুলে দেন শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মোহাম্মদ কায়কোবাদ
১৩ / ২০
‘ফ্রিল্যান্সিং’ ক্যাটাগরিতে নকরেক আইটি ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা সুবীর নকরেকের হাতে সম্মাননা তুলে দেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আফজাল হোসেন
১৪ / ২০
‘রোবোটিক প্রযুক্তি’ ক্যাটাগরিতে সম্মাননা গ্রহণ করেন রোবোলাইফ টেকনোলজিসের প্রতিষ্ঠাতা জয় বড়ুয়া লাভলু
১৫ / ২০
‘চলচ্চিত্র নির্মাণ’ ক্যাটাগরিতে চলচ্চিত্র নির্মাতা রায়হান রাফীর হাতে সম্মাননা তুলে দেন ওরাকলের কান্ট্রি ম্যানেজিং ডিরেক্টর রুবাবা দৌলা
১৬ / ২০
বিজয়ীদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান
১৭ / ২০
‘সামাজিক উদ্যোগ’ ক্যাটাগরিতে মজার ইশকুলের প্রতিষ্ঠাতা আরিয়ান আরিফের হাতে সম্মাননা তুলে দেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক হাবিবুল বাশার সুমন
১৮ / ২০
‘কৃষিপ্রযুক্তি’ ক্যাটাগরিতে সম্মাননা গ্রহণ করেন ফিলাইটের উদ্ভাবক মো. তাসনিমুল হাসান তাওহীদ
১৯ / ২০
‘ক্রীড়া’ ক্যাটাগরিতে সম্মাননা গ্রহণ করেন ফুটবলার ঋতুপর্ণা চাকমা
২০ / ২০
বিচারকমণ্ডলী ও অতিথিদের সঙ্গে সম্মাননা পাওয়া ১০ ‘ইন্সপায়ারিং হিরো’
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন