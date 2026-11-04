বাংলাদেশ

কুয়াশার চাদরে লাল সূর্যের উদয়

নদীর ওপারে গাছপালা আর মোবাইল ফোনের টাওয়ারের মাথায় সকালে সূর্য দেখা দিল গাঢ় লাল রূপে। ঘন কুয়াশা ও বাতাসে ভাসমান ধুলার স্তর ভেদ করে আসা আলোয় সূর্যের রং ছিল টকটকে লাল। সূর্য পুরোপুরি উদিত হওয়ার পর নদীর শান্ত পানিতে এর লাল প্রতিবিম্ব পড়ে। এ সময় নৌকায় মাছ ধরছিলেন এক জেলে। কিছুক্ষণ পর সূর্য মেঘের আড়ালে উঠে গেলে লালচে আভা কমে সোনালি আলো ছড়িয়ে পড়ে। গাছের ডাল ও পাতার ফাঁকে তখন আলোর খেলা। ধীরে ধীরে কুয়াশা কেটে দিনের স্বাভাবিক আলো ফুটে ওঠে।

সুপ্রিয় চাকমা
রাঙামাটি
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ধূসর আকাশে আধখানা গোলাপি সূর্য, বাঁ পাশে টাওয়ার
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ঘন কুয়াশার আড়ালে সূর্যের খণ্ড খণ্ড লাল অংশ
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নদীর শান্ত পানিতে লাল সূর্যের প্রতিফলন, পাশে নৌকায় মাছ ধরছেন জেলে
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মেঘে ঢাকা লাল সূর্য
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নদীর ওপর কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশে কমলা সূর্য, নিচে নৌকায় জেলে
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গাছের চূড়ার ওপর দিয়ে টুকরা সূর্য
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কাপ্তাই হ্রদে মেঘ, সুপারিগাছ ও সূর্যের আলোর প্রতিবিম্ব
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শুকনা ডালের ফাঁকে কমলা মেঘের আড়ালে সূর্য
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গাছের পাতার সিলুয়েটের মধে৵ মেঘ ভেদ করে উঠেছে উজ্জ্বল সূর্য
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