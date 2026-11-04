কুয়াশার চাদরে লাল সূর্যের উদয়
নদীর ওপারে গাছপালা আর মোবাইল ফোনের টাওয়ারের মাথায় সকালে সূর্য দেখা দিল গাঢ় লাল রূপে। ঘন কুয়াশা ও বাতাসে ভাসমান ধুলার স্তর ভেদ করে আসা আলোয় সূর্যের রং ছিল টকটকে লাল। সূর্য পুরোপুরি উদিত হওয়ার পর নদীর শান্ত পানিতে এর লাল প্রতিবিম্ব পড়ে। এ সময় নৌকায় মাছ ধরছিলেন এক জেলে। কিছুক্ষণ পর সূর্য মেঘের আড়ালে উঠে গেলে লালচে আভা কমে সোনালি আলো ছড়িয়ে পড়ে। গাছের ডাল ও পাতার ফাঁকে তখন আলোর খেলা। ধীরে ধীরে কুয়াশা কেটে দিনের স্বাভাবিক আলো ফুটে ওঠে।
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