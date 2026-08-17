বাংলাদেশ

জাহাজভাঙা শিল্প: প্রাণহানি আর স্বজনের আহাজারি

জাহাজভাঙা শিল্পে দুর্ঘটনা ঠেকাতে গ্যাস পরীক্ষা, ক্রেন-হুক পরিদর্শন, সুরক্ষা সরঞ্জাম, প্রশিক্ষণ ও ঝুঁকি মূল্যায়নের নিয়ম রয়েছে। এরপরও থামছে না শ্রমিকের মৃত্যু। সর্বশেষ গত শুক্রবার চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের ফেরদৌস স্টিল শিপ রিসাইক্লিং ইন্ডাস্ট্রিজে প্রাণ গেছে ৯ জন শ্রমিকের। দুর্ঘটনার পর ইয়ার্ডে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তাব্যবস্থা। তবে স্বজনদের কান্না আর শোকের ভারে আবারও সামনে এসেছে শ্রমিকের নিরাপত্তার প্রশ্নটি।

জুয়েল শীল
সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম
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জাহাজের কাটা অংশ এভাবেই ইয়ার্ডে রাখা হয়েছে
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দুর্ঘটনার পর ইয়ার্ডে তদারক করছেন নিরাপত্তাকর্মীরা
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ইয়ার্ডে স্তূপ করে রাখা হয়েছে স্টিলের কাটা পাত
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শ্রমিকের মৃত্যুর পর ইয়ার্ডে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তাব্যবস্থা
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বিভিন্ন দেশ থেকে পুরোনো জাহাজ এনে সীতাকুণ্ডের ইয়ার্ডগুলোয় কাটা হয়
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জাহাজ কাটার কাজের জন্য গ্যাসের সিলিন্ডার রাখা হয়েছে
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দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন শিল্পসচিব আবদুন নাসের খান ও তদন্ত কমিটির সদস্যরা
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নিহত শ্রমিক সানি দাসের জামাকাপড় হাতে নির্বাক বসে আছেন মা অশোকা দাস
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নিহত ছেলে পলাশ দাসের বিয়ের অ্যালবাম হাতে মা শুভা দাসের বিলাপ
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দুর্ঘটনায় স্বামী পলাশ দাসকে হারিয়ে শোকে কাতর ভূমিকা দাস
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