জাহাজভাঙা শিল্প: প্রাণহানি আর স্বজনের আহাজারি
জাহাজভাঙা শিল্পে দুর্ঘটনা ঠেকাতে গ্যাস পরীক্ষা, ক্রেন-হুক পরিদর্শন, সুরক্ষা সরঞ্জাম, প্রশিক্ষণ ও ঝুঁকি মূল্যায়নের নিয়ম রয়েছে। এরপরও থামছে না শ্রমিকের মৃত্যু। সর্বশেষ গত শুক্রবার চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের ফেরদৌস স্টিল শিপ রিসাইক্লিং ইন্ডাস্ট্রিজে প্রাণ গেছে ৯ জন শ্রমিকের। দুর্ঘটনার পর ইয়ার্ডে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তাব্যবস্থা। তবে স্বজনদের কান্না আর শোকের ভারে আবারও সামনে এসেছে শ্রমিকের নিরাপত্তার প্রশ্নটি।
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