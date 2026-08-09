বাংলাদেশ

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসে নানা আয়োজন

আজ ৯ আগস্ট আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি পালিত হয়েছে। পাহাড় ও সমতলে—বিভিন্ন এলাকায় বের হয়েছে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। এতে বিভিন্ন বয়সের মানুষেরা নিজ নিজ ঐতিহ্যবাহী পোশাকে অংশ নেন। কোথাও ছিল নৃত্য ও সংগীতের আয়োজন, কোথাও উঠে এসেছে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সাংবিধানিক স্বীকৃতি এবং ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষার দাবি। খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান, মৌলভীবাজার ও বগুড়ায় আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচির ছবি নিয়ে ছবির গল্প:

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বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় জাতীয় পতাকা প্রদর্শন। মহাজনপাড়া, খাগড়াছড়ি, ৯ আগস্ট
ছবি: জয়ন্তী দেওয়ান
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পাহাড়ি তরুণীদের নৃত্য পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। পৌরসভা প্রাঙ্গণ, রাঙামাটি
ছবি: সুপ্রিয় চাকমা
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অনুষ্ঠানে তঞ্চঙ্গ্যা এক তরুণীর নৃত্য পরিবেশন। পৌরসভা প্রাঙ্গণ, রাঙামাটি
ছবি: সুপ্রিয় চাকমা
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শোভাযাত্রায় পাহাড়ের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা নানা বয়সের মানুষ অংশ নেন। পৌরসভা প্রাঙ্গণ, রাঙামাটি, ৯ আগস্ট
ছবি: সুপ্রিয় চাকমা
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হিল উইমেন্স ফেডারেশন আয়োজিত শোভাযাত্রায় ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর তরুণীরা। রাজার মাঠ, বান্দরবান, ৯ আগস্ট
ছবি: মং হাই সিং মারমা
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শোভাযাত্রায় অংশ নিয়ে ঐতিহ্যবাহী প্লুং (বাঁশি) বাজাচ্ছেন ম্রো সম্প্রদায়ের লোকজন। মধ্যমপাড়া, বান্দরবান, ৯ আগস্ট
ছবি: মং হাই সিং মারমা
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শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছেন বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর লোকজন। কুলাউড়া, মৌলভীবাজার, ৯ আগস্ট
ছবি: কল্যাণ প্রসূন
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সাংবিধানিক স্বীকৃতি এবং ভূমি, ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণসহ বিভিন্ন দাবি জানিয়েছেন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর লোকজন। সাতমাথা, বগুড়া , ৯ আগস্ট
ছবি: সোয়েল রানা
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শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে গান ও নাচ পরিবেশন করেন বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের মানুষ। সাতমাথা, বগুড়া, ৯ আগস্ট
ছবি: সোয়েল রানা
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