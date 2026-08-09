আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসে নানা আয়োজন

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসে নানা আয়োজন
আজ ৯ আগস্ট আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি পালিত হয়েছে। পাহাড় ও সমতলে—বিভিন্ন এলাকায় বের হয়েছে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। এতে বিভিন্ন বয়সের মানুষেরা নিজ নিজ ঐতিহ্যবাহী পোশাকে অংশ নেন। কোথাও ছিল নৃত্য ও সংগীতের আয়োজন, কোথাও উঠে এসেছে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সাংবিধানিক স্বীকৃতি এবং ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষার দাবি। খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান, মৌলভীবাজার ও বগুড়ায় আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচির ছবি নিয়ে ছবির গল্প:
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