যমুনার তাজা মাছ তীরেই বেচাকেনা
যমুনা নদীর পানি কমতে শুরু করায় শুকিয়ে যাচ্ছে নদীর ছোট ছোট শাখা, স্থানীয়ভাবে যেগুলো ‘কোলা’ নামে পরিচিত। এসব কোলায় দেশি প্রজাতির মাছ ধরছেন জেলেরা। পরে কর্কশিটের বাক্সে করে মাছ নিয়ে আসছেন নদীর তীরে। সেখানেই চলছে বেচাকেনা। কখনো মাছ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে স্থানীয় হাটের আড়তে। বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার যমুনার বন্যা নিয়ন্ত্রণ কুতুবপুর স্পারে জেলেদের মাছ ধরা, আনা-নেওয়া ও বিক্রির কর্মচাঞ্চল্য নিয়ে ছবির গল্প
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