বাংলাদেশ

সৌন্দর্য ছড়ায়, আছে ঔষধি গুণও

সিলেটের পথের ধারে, ঝোপঝাড়ে, টিলার ঢালে অযত্নে বেড়ে ওঠে ‘দাদমর্দন’। বৈজ্ঞানিক নাম ‘Senna alata’। ইংরেজি নাম ‘Candle Bush’। এটি মূলত গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। দ্রুত বর্ধনশীল। সাধারণত এক থেকে দুই মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। ফুল ফোটার মৌসুম সেপ্টেম্বর থেকে জানুয়ারি। গাছটির উজ্জ্বল হলুদ ফুল সৌন্দর্য ছড়ায়। তবে ঔষধি গাছ হিসেবেই ‘দাদমর্দন’ সুপরিচিত। চর্মরোগে এই গাছের পাতার রস বেশ কার্যকর। ছবিগুলো সিলেটে শহরতলির কাকুয়ারপাড় ও কেওয়াছড়া এলাকা থেকে তোলা।

আনিস মাহমুদ
সিলেট
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ঝোপঝাড়–টিলার ঢালে অযত্নে বেড়ে ওঠে দাদমর্দনগাছ
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লম্বা ডাঁটায় সারিবদ্ধ ফুল ও কুঁড়ি দাদমর্দনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য
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ডালে ডালে হলুদ দাদমর্দন
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মোমবাতির মতো দেখতে ফুলের কুঁড়ি
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ফুলে এসেছে কালো ভ্রমর
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ডালে ডালে উজ্জ্বল হলুদ ফুল
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দাদমর্দনের পাতা লম্বাটে ও সবুজ
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ফোটার অপেক্ষায় কলি
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