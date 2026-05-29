পোস্তায় চামড়া কেনাবেচার ব্যস্ততা

পোস্তায় চামড়া কেনাবেচার ব্যস্ততা
ঈদুল আজহা উপলক্ষে রাজধানীর পোস্তা চামড়ার আড়তে জমে উঠেছে কোরবানির পশুর চামড়া কেনাবেচা। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা কাঁচা চামড়া আড়তে এনে বাছাই, লবণ দিয়ে সংরক্ষণ ও ট্রাকে করে পরিবহনের কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন শ্রমিক ও ব্যবসায়ীরা। কেউ চামড়া নামাচ্ছেন, কেউ গুনে গুনে স্তূপ করছেন, আবার কেউ লবণ মেখে দীর্ঘ সময় সংরক্ষণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আড়তের সরু গলি ও গুদামজুড়ে চলছে দিনরাত কর্মচাঞ্চল্য। চামড়ার দাম, সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও বাজার পরিস্থিতি নিয়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যেও চলছে আলোচনা। কোরবানির ঈদ ঘিরে দেশের অন্যতম বড় এই চামড়ার বাজারে তৈরি হয়েছে কর্মব্যস্ত এক ভিন্ন পরিবেশ।
