বাংলাদেশ

পোস্তায় চামড়া কেনাবেচার ব্যস্ততা

ঈদুল আজহা উপলক্ষে রাজধানীর পোস্তা চামড়ার আড়তে জমে উঠেছে কোরবানির পশুর চামড়া কেনাবেচা। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা কাঁচা চামড়া আড়তে এনে বাছাই, লবণ দিয়ে সংরক্ষণ ও ট্রাকে করে পরিবহনের কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন শ্রমিক ও ব্যবসায়ীরা। কেউ চামড়া নামাচ্ছেন, কেউ গুনে গুনে স্তূপ করছেন, আবার কেউ লবণ মেখে দীর্ঘ সময় সংরক্ষণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আড়তের সরু গলি ও গুদামজুড়ে চলছে দিনরাত কর্মচাঞ্চল্য। চামড়ার দাম, সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও বাজার পরিস্থিতি নিয়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যেও চলছে আলোচনা। কোরবানির ঈদ ঘিরে দেশের অন্যতম বড় এই চামড়ার বাজারে তৈরি হয়েছে কর্মব্যস্ত এক ভিন্ন পরিবেশ।

শুভ্র কান্তি দাশ
১ / ১০
ঈদুল আজহা উপলক্ষে রাজধানীর পোস্তা চামড়ার আড়তে চলছে কোরবানির পশুর চামড়া কেনাবেচা।
২ / ১০
পোস্তা চামড়ার আড়তে ট্রাক থেকে নামানো হচ্ছে কোরবানির পশুর কাঁচা চামড়া।
৩ / ১০
কাঁচা চামড়ায় লবণ মেখে সংরক্ষণের কাজে ব্যস্ত শ্রমিকেরা।
৪ / ১০
আড়তে স্তূপ করে রাখা হয়েছে কোরবানির পশুর চামড়া।
৫ / ১০
চামড়া বাছাই করছেন শ্রমিকেরা।
৬ / ১০
কোরবানির ঈদ ঘিরে পোস্তা চামড়ার আড়তে কর্মব্যস্ততা।
৭ / ১০
কোরবানির পশুর চামড়া সংরক্ষণে ব্যস্ত সময় পার করছেন আড়তের কর্মীরা।
৮ / ১০
বিক্রির জন্য চামড়া নিয়ে যাচ্ছেন এক ব্যক্তি।
৯ / ১০
চামড়া কেনার অপেক্ষায় বসে আছেন ব্যবসায়ীরা।
১০ / ১০
ট্রাকে করে আনা হয়েছে কোরবানির পশুর কাঁচা চামড়া।
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন