জ্যান্ত মাছের বেচাকেনা
ভোরের আলো তখনো ফোটেনি। একের পর এক ট্রাক আসতে শুরু করেছে। প্রতিটি ট্রাক জ্যান্ত মাছে ভরা। ট্রাকগুলোয় ড্রামে করে কিংবা ত্রিপল বিছিয়ে বিশেষ কায়দায় দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে এসব মাছ আনা হয়েছে। রুই, কাতলা, পাঙাশ—কোন মাছ নেই। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল ট্রাক থেকে মাছ নামানো ও বাছাইয়ের কাজ। এরপর মাছ বিক্রির পালা। শুরু হয় ক্রেতা–বিক্রেতার হাঁকডাক। এ যেন এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। রাজধানীর মিরপুর ৬ নম্বরের পাইকারি মাছের বাজারে গিয়ে দেখা মিলল এমন দৃশ্য। ছবিগুলো আজ বুধবার তোলা।
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