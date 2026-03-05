বাংলাদেশ

রাজনীতিতে নারীর নেতৃত্ব ও নিরাপত্তা নিয়ে সংলাপ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬-এর বৈশ্বিক প্রতিপাদ্য ‘গিভ টু গেইন’—নারীর ক্ষমতায়নে বিনিয়োগ ও অংশীদারির মাধ্যমে ন্যায্যতাভিত্তিক সমাজ গঠনের আহ্বান। বাংলাদেশের ১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বের বিষয়টি নতুন করে গুরুত্ব পেয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে একশনএইড বাংলাদেশ ও দৈনিক প্রথম আলো যৌথভাবে রাজনীতিতে অংশ নেওয়া নারী প্রার্থীদের অভিজ্ঞতা বিনিময়, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার বর্তমান চিত্র বিশ্লেষণ এবং নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নারীর কার্যকর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সংলাপের আয়োজন করে। বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর বনানীর লেকশোর গ্র্যান্ড হোটেলে এ সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়।

দীপু মালাকার
১ / ১২
বক্তব্য দিচ্ছেন একশনএইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবির
২ / ১২
বক্তব্য দেন প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান
৩ / ১২
নাট্য সংগঠন পালাকার-এর পরিবেশনায় ‘চেনা পরবাস’ শীর্ষক একটি ইন্টারঅ্যাকটিভ ফোরাম থিয়েটার প্রদর্শিত হয়।
৪ / ১২
নাটকের দৃশ্যগুলোর মাধ্যমে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা তুলে ধরা হয়
৫ / ১২
থিয়েটার শিল্পীরা বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিকগুলো অভিনয়ের মাধ্যমে তুলে ধরেন
৬ / ১২
অনুষ্ঠান চলাকালে ক্যানভাসে ছবি আঁকছেন শিল্পীরা
৭ / ১২
অনুষ্ঠানে আসা অতিথিদের একাংশ
৮ / ১২
অতিথিদের একাংশ
৯ / ১২
বক্তব্য দেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধূরী
১০ / ১২
বক্তব্য দেন সদ্য শেষ হওয়া ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৯ আসনের নারী প্রার্থী তাসনিম জারা
১১ / ১২
কথা বলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানা
১২ / ১২
অনুষ্ঠান শেষে আলোচক ও অতিথিরা গ্রুপ ফটোসেশনে অংশ নেন
