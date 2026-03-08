ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প মেলা ও প্রদর্শনী
ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পকে তুলে ধরতে রাজধানীতে শুরু হয়েছে ১০ দিনব্যাপী তাঁত পণ্যের প্রদর্শনী ও মেলা। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের উদ্যোগে এবং বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় রাজধানীর ধানমন্ডির বেঙ্গল শিল্পালয়ে এই আয়োজন করা হয়েছে। ১৭ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন দুপুর ১২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। প্রদর্শনীতে প্রায় ১৫০ বছরের পুরোনো জামদানি ও টাঙ্গাইল শাড়ি আছে। এ ছাড়া বাংলাদেশের ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য, রেশমের জীবনচক্র, তাঁতশিল্পের ঐতিহাসিক নথি ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং বিভিন্ন ধরনের সুতা ও তাঁতযন্ত্রও প্রদর্শন করা হচ্ছে। মেলার সঙ্গে প্রান্তিক তাঁতিদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রির ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। মেলায় মোট ১৫টি স্টল রয়েছে। এসব স্টলে জামদানি, কাতান, মণিপুরি, টাঙ্গাইল শাড়ি, সিরাজগঞ্জের লুঙ্গি ও গামছা, কুমিল্লার খাদি, কুমারখালীর বেডশিট, রাজশাহীর সিল্ক এবং পার্বত্য জেলার পোশাকও পাওয়া যাচ্ছে।