ঈদযাত্রা: প্রবল বৃষ্টিও তাঁদের আটকাতে পারেনি
কয়েক দিনের টানা ভ্যাপসা গরমের পর রাজধানীতে নেমেছে স্বস্তির বৃষ্টি। রোববার বিকেলে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ঝুম বৃষ্টি শুরু হয়। এর আগে দুপুরের পর থেকেই ঢাকার আকাশ মেঘলা হতে শুরু করে এবং একপর্যায়ে কালো মেঘে ঢেকে যায়। তীব্র গরমে অতিষ্ঠ নগরবাসীর জীবনে এ বৃষ্টি কিছুটা হলেও স্বস্তি এনে দিয়েছে। এই বৃষ্টির মধ্যেই বাড়ির পথ ধরতে ছুটেছেন ঈদে ঘরমুখী মানুষ। রেলস্টেশন থেকে শুরু করে লঞ্চ টার্মিনাল—সবখানেই দেখা যায় বাড়ির পথে থাকা মানুষের ঢল। ছবির গল্পে দেখে নেওয়া যাক বৃষ্টি আর ঈদযাত্রার কিছু মুহূর্ত।
