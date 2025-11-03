আলুর হিমাগার খালির তোড়জোড়

আলুর হিমাগার খালির তোড়জোড়
ফরিদপুর সদর উপজেলার গোয়ালচামট এলাকায় ১৯৯৫ সালে ব্যক্তিমালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আলুর হিমাগার। ব্যবসায়ী ও কৃষকেরা মার্চ থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত এখানে আলু সংরক্ষণ করেন। সুবিধামতো সময়ে আবার কৃষক ও ব্যবসায়ীরা হিমাগার থেকে আলু বিক্রির জন্য নিয়ে যান। বছরজুড়েই এই হিমাগারে কাজ করেন শতাধিক নারী-পুরুষ। এখন শুরু হয়েছে হিমাগার থেকে আলু বের করার সময়। নতুন আলু ওঠার আগেই হিমাগার খালি করতে হবে। তাই বিক্রির জন্য ব্যবসায়ী ও কৃষকেরা আলু বের করে নিচ্ছেন। হিমাগারের আলু নিয়ে ছবির গল্প
