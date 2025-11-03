বাংলাদেশ

আলুর হিমাগার খালির তোড়জোড়

ফরিদপুর সদর উপজেলার গোয়ালচামট এলাকায় ১৯৯৫ সালে ব্যক্তিমালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আলুর হিমাগার। ব্যবসায়ী ও কৃষকেরা মার্চ থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত এখানে আলু সংরক্ষণ করেন। সুবিধামতো সময়ে আবার কৃষক ও ব্যবসায়ীরা হিমাগার থেকে আলু বিক্রির জন্য নিয়ে যান। বছরজুড়েই এই হিমাগারে কাজ করেন শতাধিক নারী-পুরুষ। এখন শুরু হয়েছে হিমাগার থেকে আলু বের করার সময়। নতুন আলু ওঠার আগেই হিমাগার খালি করতে হবে। তাই বিক্রির জন্য ব্যবসায়ী ও কৃষকেরা আলু বের করে নিচ্ছেন। হিমাগারের আলু নিয়ে ছবির গল্প

আলীমুজ্জামান
ফরিদপুর
১ / ৯
বাছাই করে নষ্ট ও ছোট আকারের আলু আলাদা করে রাখা হচ্ছে
২ / ৯
ফাটা বস্তা সেলাই করছেন এক নারী শ্রমিক
৩ / ৯
কাজের ফাঁকে পানি পান করছেন এক নারী শ্রমিক
৪ / ৯
কাজের ফাঁকে পান খাচ্ছেন কয়েকজন নারী শ্রমিক
৫ / ৯
বাছাই করা আলু বস্তায় ভরতে নেওয়া হচ্ছে
৬ / ৯
বাছাই শেষে বস্তায় আলু ভরছেন শ্রমিকেরা
৭ / ৯
আলু ভরে বস্তার মুখ সেলাই করা হচ্ছে
৮ / ৯
ট্রাকে তোলা হচ্ছে আলুর বস্তা
৯ / ৯
আলু নিয়ে যাওয়ার সময় ‘আউট পাস’ রসিদ যাচাই
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন