ভোর হওয়ার আগেই জেগে ওঠা হাট

ভোর হওয়ার আগেই জেগে ওঠা হাট
পাঁচলিয়া রঙের গামছার হাটে আছে শত শত রঙের গামছা। ভোরের আলো ফোটার আগে জেগে ওঠে হাটটি। বিকিকিনি চলে কয়েক ঘণ্টা। এর মধ্যে ক্রেতা–বিক্রেতার হাঁকডাক আর দূরদূরান্ত থেকে আসা পাইকারদের দরাদরি শুরু হয়। বিক্রেতা সিরাজুল ইসলামের মতে, পাঁচলিয়া গামছার হাট দেশের সবচেয়ে বড় ও প্রাচীন। শতবর্ষী এই হাট আজও সিরাজগঞ্জের তাঁতশিল্পের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে। প্রতি সপ্তাহের মঙ্গল ও শুক্রবার সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলায় এই হাট বসে।
