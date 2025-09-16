চাকসুতে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহের শেষ দিন ছিল আজ মঙ্গলবার। সকাল থেকে মনোনয়নপত্র নিতে ভিড় করেন সম্ভাব্য প্রার্থীরা। পরিচয়পত্র দেখিয়ে তাঁদের প্রবেশ করতে হয় চাকসু ভবনে। এরপর ভোটার আইডি নম্বর ও আইডি কার্ড (পরিচয়পত্র) দেখিয়ে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন তাঁরা। মনোনয়নপত্র নিয়ে অনেককে ছবি তুলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতেও দেখা যায়। এ ছাড়া এদিন দেওয়া হয় ভোটার আইডি কার্ডও। মনোনয়নপত্র ও ভোটার আইডি কার্ড সংগ্রহের উৎসবমুখর কিছু মুহূর্ত ছবিতে:
