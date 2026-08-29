ডিগবাজি দিতে ওস্তাদ রাজশাহী গিরিবাজ
অনেক উঁচুতে ওড়ার জন্য পরিচিত গিরিবাজ কবুতর। এর মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে স্থানীয়ভাবে রাজশাহী গিরিবাজের বেশ নামডাক। স্থানীয় কয়েকজন কবুতর পালনকারীর ভাষ্য, রাজশাহীর গিরিবাজের ওড়ার গতি অনন্য। দূর আকাশে ডিগবাজি দেওয়ার দক্ষতা আছে এদের। তাই এ জাতের প্রতি হাটে আসা কবুতরপ্রেমীদের আগ্রহ বেশি। এ ছাড়া হাটটিতে দেশি জাতের কবুতর, লাহোরি সিরাজি, লাক্ষ্ণা, সাটিং, জালালি, লোটন ও বোম্বাই গোবিন্দ জাতের কবুতর বেচাকেনা হয়। বগুড়ার নবগঠিত উপজেলার দাঁড়িদহ হাটে কবুতর বিক্রির ছবি নিয়ে ছবির গল্প
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