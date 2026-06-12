বাংলাদেশ

উদ্ভাবনী চিন্তায় ভবিষ্যতের বাংলাদেশ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে নিজেদের সক্ষমতা তুলে ধরতে ক্রমেই এগিয়ে আসছে তরুণ প্রজন্ম। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী চিন্তা, গবেষণামূলক কাজ এবং প্রযুক্তিভিত্তিক সমাধানকে উৎসাহিত করতে ‘স্টার্টআপ সায়েন্স প্রজেক্ট ও ইনোভেশন আইডিয়া শোকেসিং প্রোগ্রাম’-এর আয়োজন করে এডুকেশনাল এক্সিলেন্স সাপোর্টস স্কিম। রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে শিক্ষার্থীরা পরিবেশ, স্বাস্থ্য, কৃষি, রোবোটিকস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যা সমাধানভিত্তিক প্রকল্প উপস্থাপন করে।

মীর হোসেন
ঢাকা
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‘স্টার্টআপ সায়েন্স প্রজেক্ট ও ইনোভেশন আইডিয়া শোকেসিং প্রোগ্রাম’-এ বিজ্ঞান প্রকল্প উপস্থাপন করছে শিক্ষার্থীরা।
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বিচারকদের সামনে প্রকল্প উপস্থাপনের আগে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিচ্ছে এক শিক্ষার্থী।
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রাজধানীসহ দেশের ট্রাফিক সমস্যা বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে সমাধানের একটি প্রকল্প প্রদর্শন করছে শিক্ষার্থীরা।
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রোবোটিকসভিত্তিক একটি প্রকল্পের কার্যক্রম প্রদর্শনের অপেক্ষায় এক শিক্ষার্থী।
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নিজেদের উদ্ভাবিত বিজ্ঞান প্রকল্প বিচারকদের সামনে উপস্থাপন করছে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা।
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শারীরিকভাবে অক্ষম ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের জন্য তৈরি একটি প্রকল্প প্রদর্শন করছে শিক্ষার্থীরা।
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বাক্প্রতিবন্ধী মানুষের যোগাযোগ সহজ করতে ছবিভিত্তিক একটি বিজ্ঞান প্রকল্প উপস্থাপন করছেন শিক্ষার্থীরা।
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কৃষি খাতে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগবিষয়ক একটি মডেল প্রদর্শন করছে শিক্ষার্থীরা।
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কৃষকদের ফসল উৎপাদন, জমির উর্বরতা, সেচব্যবস্থাপনা ও কৃষিসংক্রান্ত তথ্য সহজে জানার জন্য তৈরি একটি প্রকল্প।
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বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা নিয়ে নির্মিত একটি প্রকল্প।
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দূষিত বায়ু পরিশোধনের প্রযুক্তি নিয়ে তৈরি একটি প্রকল্প প্রদর্শন করছে শিক্ষার্থীরা।
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