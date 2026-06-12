উদ্ভাবনী চিন্তায় ভবিষ্যতের বাংলাদেশ

উদ্ভাবনী চিন্তায় ভবিষ্যতের বাংলাদেশ
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে নিজেদের সক্ষমতা তুলে ধরতে ক্রমেই এগিয়ে আসছে তরুণ প্রজন্ম। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী চিন্তা, গবেষণামূলক কাজ এবং প্রযুক্তিভিত্তিক সমাধানকে উৎসাহিত করতে ‘স্টার্টআপ সায়েন্স প্রজেক্ট ও ইনোভেশন আইডিয়া শোকেসিং প্রোগ্রাম’-এর আয়োজন করে এডুকেশনাল এক্সিলেন্স সাপোর্টস স্কিম। রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে শিক্ষার্থীরা পরিবেশ, স্বাস্থ্য, কৃষি, রোবোটিকস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যা সমাধানভিত্তিক প্রকল্প উপস্থাপন করে।
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