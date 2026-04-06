হামের প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে জরুরি টিকাদান কর্মসূচি শুরু

হামের প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে জরুরি টিকাদান কর্মসূচি শুরু
দেশজুড়ে হামের প্রাদুর্ভাবের মধ্যে এই রোগের সংক্রমণ রোধে রোববার শুরু হয়েছে বিশেষ টিকাদান কর্মসূচি। এ কর্মসূচির আওতায় হামের টিকা পাবে ৬ মাস থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুরা। আগে টিকা নেওয়া থাকলেও শিশুরা এই ক্যাম্পেইনে টিকা নিতে পারবে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন জানান, অসুস্থ শিশুদের হামের টিকা দেওয়া হবে না। তবে হামে আক্রান্ত শিশুদের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে। প্রাথমিকভাবে দেশের ১৮টি জেলার ৩০টি উপজেলায় এই ক্যাম্পেইন পরিচালিত হবে, যেখানে হামের সংক্রমণ তুলনামূলক বেশি।
