বাংলাদেশ

পাহাড়ে বিশুদ্ধ পানির খোঁজে দূরপথ পাড়ি

বান্দরবান জেলায় গ্রীষ্মের শুরুতেই দেখা দিয়েছে বিশুদ্ধ পানির তীব্র সংকট। পাহাড়ের মানুষের পানির চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন এনজিওর উদ্যোগে ও বিভিন্ন সংস্থার বসানো অধিকাংশ কলগুলো অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। ঝিরি-ঝরনাতেও নেই পর্যাপ্ত পানি। সুপেয় পানি তো দূরের কথা, নিত্যব্যবহার্য পানিও মিলছে না। ফলে দূরপথ পাড়ি দিয়ে দুর্গম ঝিরি-ঝরনা, খাল থেকে গর্ত খুঁড়ে খাবার পানি সংগ্রহ করছেন স্থানীয় লোকজন। রোয়াংছড়ি উপজেলার তারাছা ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের দুর্গম মেওফাপাড়ায় এই সংকট তীব্র।

ছবি:
মং হাই সিং মারমা, বান্দরবান
১ / ১০
এনজিওসহ বিভিন্ন সংস্থার বসানো অধিকাংশ কল পড়ে আছে অকেজো অবস্থায়
২ / ১০
মাথায় কলসি চেপে সুপেয় পানি নিয়ে আসছেন এক মারমা নারী
৩ / ১০
জমে থাকা অল্প পানিতে বাসন ধুয়ে আবার এক কলসি পানি নিয়ে বাড়ি ফিরছেন এক পাহাড়ি কিশোরী
৪ / ১০
মায়ের সঙ্গে হাত ধরে খাবারের পানি সংগ্রহ করতে যাচ্ছে শিশুটি
৫ / ১০
কূপ থেকে পানি নিয়ে বোতলে ভরছেন পাহাড়ি নারী
৬ / ১০
গর্ত খুঁড়ে রাখা খাবারের পানিতে যেন ময়লা না পড়ে, সে জন্য এই মশারি
৭ / ১০
খাবারের পানি সংগ্রহ করতে যাচ্ছেন এক মারমা নারী
৮ / ১০
কাজ থেকে ফিরে তৃষ্ণা মেটাচ্ছেন এক কাঠুরে
৯ / ১০
শুকিয়ে যাওয়া ঝিরির পথ পেরিয়ে পানি নিয়ে ফিরছে দুই পাহাড়ি কিশোরী
১০ / ১০
দুই হাতে কলসি নিয়ে পানি সংগ্রহ যাচ্ছেন এক যুবক
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
