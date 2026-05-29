সকালে ঢাকার বিভিন্ন রাস্তায় বর্জ্য

সকালে ঢাকার বিভিন্ন রাস্তায় বর্জ্য
সরকারি ঘোষণা ছিল, পবিত্র ঈদুল আজহার কোরবানির বর্জ্য ১২ ঘণ্টার মধ্যেই সরানো হবে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) আবার ৮ ঘণ্টার মধ্যে বর্জ্য সরানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল। আর ঢাকা উত্তর সিটি কর্তৃপক্ষ বলেছিল নির্ধারিত সময়ের আগেই কাজ শেষ করবে।
তবে সেই সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও রাজধানীর দুই সিটির বিভিন্ন এলাকায় আজ শুক্রবার সকালেও কোরবানির বর্জ্য পড়ে থাকতে দেখা গেছে।
