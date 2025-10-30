মাছ ধরবে মাছরাঙা
মাছরাঙা—বাংলার অতি পরিচিত একটি পাখি। গ্রামে-গঞ্জে জলার কাছে, পুকুরে, উপকূলে, বনে মাছরাঙা দেখা যায়। মাছ ধরে খেয়ে বেঁচে থাকে এ পাখি। সম্প্রতি এক সকালে রাঙামাটির কাপ্তাই হ্রদের তীরে একটি মাছরাঙা দেখা পাওয়া গেল। মাছের আশায় গাছের ডালে চুপটি করে বসে ছিল পাখিটি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হ্রদের পানির দিকে। বেলা বাড়ছে, কিন্তু মাছের দেখা নেই। হঠাৎ হ্রদের পানিতে বড় একটি মাছ ভেসে ওঠে, কিন্তু মাছটি এতটাই বড় যে পাখিটির পক্ষে সেটি ধরা সম্ভব না। কী আর করা, শিকার ধরতে ব্যর্থ পাখিটি উড়ে যায় অন্যত্র।
