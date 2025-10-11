কেওক্রাডংয়ে মেঘের মিতালি

কেওক্রাডংয়ে মেঘের মিতালি
সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩ হাজার ১৭২ ফুট উঁচু কেওক্রাডং পাহাড়। সেখানে সারা দিন চলে মেঘের খেলা। পাহাড়ের ওপর দিয়ে চলে গেছে রুমা-বগা লেক-ধুপানিছড়া সড়ক। এটা দেশের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ি সড়ক। শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবির মতো কোথাও উঁচু পাহাড়ি ঢাল, কোথাও খাদের দিকে নেমে গেছে সড়কটি। ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ায় কেওক্রাডংয়ের এই অপরূপ সৌন্দর্য দেখার সুযোগ মিলছে পর্যটকদের। ভিড়ও বেড়েছে। কেওক্রাডাং–বগা লেক এলাকায় ছবিগুলো সম্প্রতি তোলা—
