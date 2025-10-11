বাংলাদেশ

কেওক্রাডংয়ে মেঘের মিতালি

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩ হাজার ১৭২ ফুট উঁচু কেওক্রাডং পাহাড়। সেখানে সারা দিন চলে মেঘের খেলা। পাহাড়ের ওপর দিয়ে চলে গেছে রুমা-বগা লেক-ধুপানিছড়া সড়ক। এটা দেশের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ি সড়ক। শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবির মতো কোথাও উঁচু পাহাড়ি ঢাল, কোথাও খাদের দিকে নেমে গেছে সড়কটি। ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ায় কেওক্রাডংয়ের এই অপরূপ সৌন্দর্য দেখার সুযোগ মিলছে পর্যটকদের। ভিড়ও বেড়েছে। কেওক্রাডাং–বগা লেক এলাকায় ছবিগুলো সম্প্রতি তোলা—

ছবি:
মংহাইসিং মারমা, বান্দরবান
১ / ১০
সবুজ পাহাড়ের বুকে এঁকেবেঁকে চলে গেছে রাস্তা
২ / ১০
পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে অবারিত সৌন্দর্য
৩ / ১০
পাহাড়ি আঁকাবাঁকা সড়কে ছুটে চলেছে মোটরসাইকেল
৪ / ১০
সবুজ পাহাড়ের বুকে ভেসে চলেছে সাদা মেঘ
৫ / ১০
পাহাড় আর মেঘের সৌন্দর্যের টানে এসেছেন পর্যটকেরা
৬ / ১০
দল বেঁধে মোটরসাইকেল নিয়ে ঘুরতে আসেন অনেকে
৭ / ১০
পরিবারের সদস্যরা মিলে উপভোগ করছেন মেঘ ও পাহাড়ের নৈসর্গ
৮ / ১০
ঘুরতে এসে মুঠোফোনের ক্যামেরায় স্মৃতি টুকে রাখা
৯ / ১০
পথের ধারে পর্যটকদের গাড়ি আর মোটরসাইকেলের সারি
১০ / ১০
কেওক্রাডং থেকে ফেরার পথে দূর থেকেই দেখা মেলে বগা লেকের
