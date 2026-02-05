নির্বাচন সামনে রেখে সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে মাঠপর্যায়ের প্রস্তুতি ও সমন্বয় জোরদার করছে সেনাবাহিনী। জাতীয় ফুটবল স্টেডিয়ামে ‘ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার’ কার্যক্রমের আওতায় নিয়োজিত সেনাবাহিনীর কার্যক্রম পরিদর্শন করেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। এ সময় তিনি নির্বাচন উপলক্ষে সমন্বয় সভায় দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন এবং নির্বাচনকালে দায়িত্ব পালনে সেনাসদস্যদের প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করেন। সেসব নিয়েই এ ছবির গল্প।
