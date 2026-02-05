বাংলাদেশ

নির্বাচন সামনে রেখে সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে মাঠপর্যায়ের প্রস্তুতি ও সমন্বয় জোরদার করছে সেনাবাহিনী। জাতীয় ফুটবল স্টেডিয়ামে ‘ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার’ কার্যক্রমের আওতায় নিয়োজিত সেনাবাহিনীর কার্যক্রম পরিদর্শন করেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। এ সময় তিনি নির্বাচন উপলক্ষে সমন্বয় সভায় দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন এবং নির্বাচনকালে দায়িত্ব পালনে সেনাসদস্যদের প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করেন। সেসব নিয়েই এ ছবির গল্প।

সাজিদ হোসেন
ঢাকা
১ / ৯
জাতীয় ফুটবল স্টেডিয়ামে ‘ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার’ কার্যক্রমের আওতায় নিয়োজিত সেনাসদস্যরা
২ / ৯
সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন
৩ / ৯
দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দিচ্ছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান
৪ / ৯
নির্বাচনকালে দায়িত্ব পালনে সেনাসদস্যদের প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ
৫ / ৯
জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সেনাবাহিনীর সদস্যরা বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করবেন
৬ / ৯
সেনাপ্রধানের বাহিনীর কার্যক্রম পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন নেতৃস্থানীয় কর্মকর্তারাও
৭ / ৯
‘ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার’ কার্যক্রমের আওতায় নিয়োজিত সেনাসদস্যরা
৮ / ৯
নির্বাচনের সময় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এক লাখ সেনাসদস্য কাজ করবেন
৯ / ৯
নগরীতে টহলরত সেনাসদস্য
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন