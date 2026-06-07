চা-বাগানে চাম কাঁঠাল
গ্রীষ্ম এলেই সিলেটের বিভিন্ন পাহাড়, টিলা ও চা-বাগানে দেখা মেলে চাম কাঁঠালের। সবুজ চা-গাছের সারি আর টিলাঘেরা প্রকৃতির ভেতর গাছের কাণ্ডজুড়ে ঝুলে থাকা কাঁঠাল যেন ঋতুর চেনা সৌন্দর্য হয়ে ওঠে। ছোট আকারের সবুজ এই ফলগুলোকে ‘চাপালিশ’ নামেও ডাকা হয়। কাঁচা অবস্থায় তরকারি, আর পাকলে মিষ্টি ফল হিসেবে এর কদর রয়েছে। টিলার সবুজ নীরবতার ভেতর গাছভর্তি চাম কাঁঠাল যেন গ্রীষ্মের নিজস্ব এক ভাষা হয়ে ফুটে ওঠে। মানুষ ছাড়াও বনাঞ্চলের নানা প্রাণীর খাদ্য এই কাঁঠাল। চা-বাগানের নির্জন পথ আর পাহাড়ি ঢালে দাঁড়িয়ে থাকা এসব গাছ প্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্যের সঙ্গে মিশিয়ে দেয় গ্রামীণ জীবনের চেনা আবহ।
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