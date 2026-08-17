খুলনায় হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগীদের ভিড়

খুলনায় হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগীদের ভিড়
খুলনায় বেড়েছে ডেঙ্গুর প্রকোপ। প্রতিদিনই হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন নতুন রোগী। খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পর্যাপ্ত শয্যা না থাকায় বারান্দা ও মেঝেতেও চিকিৎসা নিতে হচ্ছে রোগীদের। ডেঙ্গু কর্নারে মাত্র ছয়টি শয্যা থাকলেও মেডিসিন ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করছেন আক্রান্তরা। মশারি ব্যবহারে অনীহাও দেখা গেছে অনেকের মধ্যে। এতে ডেঙ্গুর সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে উদ্বেগ আরও বাড়ছে। গত শনি ও রোববার খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিত্র
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