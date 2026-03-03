প্রদর্শনী ‘আলো’র শেষ দিন
সংঘবদ্ধ উগ্রবাদীদের দেওয়া আগুনে দগ্ধ প্রথম আলো ভবনে আয়োজন করা হয়েছিল ব্যতিক্রমী শিল্পকর্ম প্রদর্শনী ‘আলো’। রাজধানীর কারওয়ান বাজারে অবস্থিত ভবনটিতে ১৮ ফেব্রুয়ারি এ প্রদর্শনী শুরু হয়। এতে স্থান পায় হামলার বর্বরতার চিত্র ও সহিংসতার ক্ষতচিহ্ন। প্রদর্শনীটি শেষ হয়েছে সোমবার (২ মার্চ)। প্রদর্শনী দেখতে প্রতিদিনই এসেছেন রাজনীতিক, বিশিষ্টজন, শিল্পী–সাহিত্যিক, শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন অঙ্গনের মানুষেরা। ছবির গল্পে প্রদর্শনীর শেষ দিন।
১ / ৮
২ / ৮
৩ / ৮
৪ / ৮
৫ / ৮
৬ / ৮
৭ / ৮
৮ / ৮