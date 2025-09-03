বাংলাদেশ

নূপুরের প্রতিমা গড়ার ব্যস্ততা

সঞ্জয় ও নূপুর মোহন্ত দম্পতি প্রতিমাশিল্পী। এবারের শারদীয় দুর্গোৎসবের আগে বেশ ব্যস্ত সময় কাটছে তাঁদের। এবার ১৬টি প্রতিমা বানানোর ফরমাশ পেয়েছেন। বাড়িতে চারটি দুর্গাপ্রতিমা বানানোর কাজ শেষ করেছেন সঞ্জয়। বাকি ১২টি প্রতিমা বিভিন্ন মণ্ডপে গিয়ে বানাচ্ছেন। এখন বাড়িতে বানানো চারটি প্রতিমার খুঁটিনাটি নিজের হাতের ছোঁয়ায় ফুটিয়ে তুলছেন নূপুর। সম্প্রতি বগুড়ার গাবতলী উপজেলার বামুনিয়া গ্রামে শিল্পী সঞ্জয় ও নূপুরের বাড়িতে ছবিগুলো তোলা—

সোয়েল রানা
বগুড়া
প্রতিমার গায়ে মাটির গয়না বসাচ্ছেন নূপুর মোহন্ত
ফর্মায় মাটি বসিয়ে গয়না বানিয়ে নেওয়া হচ্ছে
শুকাতে দেওয়া হয়েছে প্রতিমার জন্য বানানো মাটির গয়না
নুপূরের হাতের ছোঁয়ায় ফুটে উঠছে প্রতিমার চোখ
আপন মনে মাটি দিয়ে কাজ করছেন নূপুর
সঞ্জয় ও নূপুরের বাড়িতে বানানো হয়েছে চারটি দুর্গাপ্রতিমা
প্রতিমায় মাটির প্রলেপ দিচ্ছেন নূপুর
