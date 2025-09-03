নূপুরের প্রতিমা গড়ার ব্যস্ততা

নূপুরের প্রতিমা গড়ার ব্যস্ততা
সঞ্জয় ও নূপুর মোহন্ত দম্পতি প্রতিমাশিল্পী। এবারের শারদীয় দুর্গোৎসবের আগে বেশ ব্যস্ত সময় কাটছে তাঁদের। এবার ১৬টি প্রতিমা বানানোর ফরমাশ পেয়েছেন। বাড়িতে চারটি দুর্গাপ্রতিমা বানানোর কাজ শেষ করেছেন সঞ্জয়। বাকি ১২টি প্রতিমা বিভিন্ন মণ্ডপে গিয়ে বানাচ্ছেন। এখন বাড়িতে বানানো চারটি প্রতিমার খুঁটিনাটি নিজের হাতের ছোঁয়ায় ফুটিয়ে তুলছেন নূপুর। সম্প্রতি বগুড়ার গাবতলী উপজেলার বামুনিয়া গ্রামে শিল্পী সঞ্জয় ও নূপুরের বাড়িতে ছবিগুলো তোলা—
