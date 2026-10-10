নারায়ণগঞ্জ, ফরিদপুর ও পাবনায় কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

নারায়ণগঞ্জ, ফরিদপুর ও পাবনায় কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা
‘স্বপ্ন দেখো, জীবন গড়ো’ স্লোগানকে বুকে ধারণ করে নারায়ণগঞ্জ, ফরিদপুর ও পাবনায় অনুষ্ঠিত হলো এসএসসিতে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা উৎসব। শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘শিখো’র পৃষ্ঠপোষকতায় ও প্রথম আলোর উদ্যোগে আয়োজিত এ উৎসবে যোগ দিয়ে আনন্দে মেতে ওঠে হাজারো কৃতী শিক্ষার্থী। দিনভর গান, নাচ, কুইজ আর অনুপ্রেরণাদায়ী কথায় মুখর ছিল মিলনায়তনগুলো। পর্যায়ক্রমে দেশের ৬৪ জেলার শিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজন করা হবে এ উৎসব। তিন জেলার বর্ণিল সেই উৎসব নিয়ে আজকের ছবির গল্প।
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