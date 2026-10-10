বাংলাদেশ

নারায়ণগঞ্জ, ফরিদপুর ও পাবনায় কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

‘স্বপ্ন দেখো, জীবন গড়ো’ স্লোগানকে বুকে ধারণ করে নারায়ণগঞ্জ, ফরিদপুর ও পাবনায় অনুষ্ঠিত হলো এসএসসিতে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা উৎসব। শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘শিখো’র পৃষ্ঠপোষকতায় ও প্রথম আলোর উদ্যোগে আয়োজিত এ উৎসবে যোগ দিয়ে আনন্দে মেতে ওঠে হাজারো কৃতী শিক্ষার্থী। দিনভর গান, নাচ, কুইজ আর অনুপ্রেরণাদায়ী কথায় মুখর ছিল মিলনায়তনগুলো। পর্যায়ক্রমে দেশের ৬৪ জেলার শিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজন করা হবে এ উৎসব। তিন জেলার বর্ণিল সেই উৎসব নিয়ে আজকের ছবির গল্প।

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নারায়ণগঞ্জে শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের একাংশ
ছবি: মীর হোসেন
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সাফল্যের বিশেষ দিনটি ক্যামেরাবন্দী করে রাখার আনন্দ।
ছবি: মীর হোসেন
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নারায়ণগঞ্জে কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দিচ্ছেন প্রথম আলোর উপসম্পাদক লাজ্জাত এনাব মহছি।
ছবি: মীর হোসেন
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নারায়ণগঞ্জে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মঞ্চে শিল্পীদের মূকাভিনয়
ছবি: মীর হোসেন
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নারায়ণগঞ্জে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুরস্কারের বই।
ছবি: আলীমুজ্জামান
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ফরিদপুরে সংবর্ধনা মঞ্চে নৃত্য পরিবেশন করছে সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা
ছবি: আলীমুজ্জামান
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‘বাধার দেয়াল পেরিয়ে কীভাবে এল সাফল্য’—অনুষ্ঠানে নিজের সেই অনুপ্রেরণাদায়ী গল্প শোনাচ্ছে এক কৃতী শিক্ষার্থী। ফরিদপুর
ছবি: আলীমুজ্জামান
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স্বীকৃতি পাওয়ার বাঁধভাঙা আনন্দ! সম্মাননা ক্রেস্ট ও সনদ হাতে উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীরা। ফরিদপুর
ছবি: আলীমুজ্জামান
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উৎসব প্রাঙ্গণে নিবন্ধনের কাগজপত্র দেখিয়ে উপহারসামগ্রী ও স্ন্যাকস সংগ্রহ করছে শিক্ষার্থীরা। ফরিদপুর
ছবি: আলীমুজ্জামান
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দেশের প্রতি ভালোবাসার শপথ নিয়ে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় উৎসবের মূল পর্ব। ফরিদপুর
ছবি: আলীমুজ্জামান
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পাবনার বনমালী শিল্পকলা কেন্দ্র মিলনায়তনে শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কৃতী শিক্ষার্থী
ছবি: হাসান মাহমুদ
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অভিভাবকের সঙ্গে আনন্দঘন মুহূর্তের ছবি তুলছে এক শিক্ষার্থী। পাবনা
ছবি: হাসান মাহমুদ
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সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এসে মজার খেলায় মেতে ওঠে শিক্ষার্থীরা। পাবনা
ছবি: হাসান মাহমুদ
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কুইজ প্রতিযোগিতায় সঠিক উত্তর দিয়ে পুরস্কার জিতে নেওয়া কৃতী শিক্ষার্থীরা। পাবনা
ছবি: হাসান মাহমুদ
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