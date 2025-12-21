বাংলাদেশ

আমনের ফাঁকা মাঠে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা

আমন মৌসুমের ধান কাটা শেষ। কৃষক পরিবারে এখন নবান্নের উৎসবের আমেজ। গ্রামীণ এই উৎসবে বাড়তি উচ্ছ্বাসের যোগ করে ঐতিহ্যবাহী ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা। রংপুর সদর উপজেলার কেশবপুরে আমনের ফাঁকা মাঠে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন এলাকাবাসী। এ প্রতিযোগিতা দেখতে আশপাশের গ্রাম থেকে আসেন নানা বয়সের মানুষ। প্রতিযোগিতা ঘিরে বসেছে মেলাও। এতে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে পুরো এলাকা। নবান্নের এ আয়োজন নিয়ে ছবির গল্প:

মঈনুল ইসলাম
রংপুর
১ / ১৩
ঘোড়দৌড় দেখতে জমির আলপথ দিয়ে আসছেন নারী ও শিশুরা
২ / ১৩
ঘোড়া নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে আসছে এক কিশোর
৩ / ১৩
উৎসবে শিশুদেরও নিয়ে আসেন অভিভাবকেরা
৪ / ১৩
মেলায় একটি খাবারের দোকানে শিশুদের ভিড়
৫ / ১৩
ঘোড়দৌড়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন প্রতিযোগীরা
৬ / ১৩
ঘোড়া নিয়ে ছুটছেন প্রতিযোগীদের কয়েকজন
৭ / ১৩
বাবার কাঁধে চড়ে ঘোড়দৌড় দেখছে এক শিশু
৮ / ১৩
কেউ কেউ মুঠোফোনে করেছেন ভিডিও
৯ / ১৩
নজর কেড়েছে একটি সাদা ঘোড়া
১০ / ১৩
ঘোড়দৌড় দেখতে আসেন নানা বয়সের মানুষ
১১ / ১৩
দৌড়াতে না চাওয়ায় ঘোড়ার ওপর চড়াও এক সওয়ারি
১২ / ১৩
পরের রাউন্ডে অংশ নেওয়ার অপেক্ষায়
১৩ / ১৩
বিজয়ী হওয়ার জন্য ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন প্রতিযোগীরা
