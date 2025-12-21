আমনের ফাঁকা মাঠে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা

আমনের ফাঁকা মাঠে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা
আমন মৌসুমের ধান কাটা শেষ। কৃষক পরিবারে এখন নবান্নের উৎসবের আমেজ। গ্রামীণ এই উৎসবে বাড়তি উচ্ছ্বাসের যোগ করে ঐতিহ্যবাহী ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা। রংপুর সদর উপজেলার কেশবপুরে আমনের ফাঁকা মাঠে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন এলাকাবাসী। এ প্রতিযোগিতা দেখতে আশপাশের গ্রাম থেকে আসেন নানা বয়সের মানুষ। প্রতিযোগিতা ঘিরে বসেছে মেলাও। এতে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে পুরো এলাকা। নবান্নের এ আয়োজন নিয়ে ছবির গল্প:
