ভোরে তাজা মাছ নিয়ে বসে হাট

ভোরে তাজা মাছ নিয়ে বসে হাট
সিরাজগঞ্জ জেলা সদরের অদূরে ছবের মোড় মাছ বাজারে একসময় হরেক রকমের মাছের দেখা মিললেও বর্তমানে মাছের সরবরাহ কম। অতিমাত্রায় মাছ ধরা, পরিবেশদূষণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, প্রজননক্ষেত্রের বিলুপ্তি, পানিপ্রবাহে বাধা, নদী ভরাট—এসব কারণে দিনে দিনে নদনদী, খালবিল ও হাওরের সুস্বাদু মাছ এখন অনেকটাই বিলুপ্তির পথে। মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বলছেন, মিঠাপানির মাছ প্রায় ২৬১ প্রজাতির, এর মধ্যে বর্ষায় ৩০ থেকে ৩৫ প্রজাতির ছোট মাছ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে দেখা যায়।
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