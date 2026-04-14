বাংলাদেশ

চারুকলার ‘বৈশাখী শোভাযাত্রা’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের সামনে থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টার পর ‘নববর্ষের ঐকতান, গণতন্ত্রের পুনরুত্থান’ প্রতিপাদ্য নিয়ে ‘বৈশাখী শোভাযাত্রা’ বের হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন। বিভিন্ন সড়ক ঘুরে আবার চারুকলা অনুষদে এসে শোভাযাত্রা শেষ হয়। শোভাযাত্রায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা–কর্মচারী ছাড়াও সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

সাজিদ হোসেন
ঢাকা
১ / ১০
শোভাযাত্রায় পাঁচটি প্রধান মোটিফ ছিল। সেগুলো হলো মোরগ, হাতি, পায়রা, দোতারা ও ঘোড়া
২ / ১০
হাতে আঁকা পটচিত্র হাতে শোভাযাত্রায় সর্বস্তরের মানুষ
৩ / ১০
শোভাযাত্রায় ঐতিহ্যবাহী সাজে মণিপুরি নারী
৪ / ১০
শোভাযাত্রায় তাঁরা অংশ নেন নিজস্ব কৃষ্টি–ঐতিহ্যে
৫ / ১০
শোভাযাত্রায় লাঠিখেলা দেখাচ্ছেন তাঁরা
৬ / ১০
মাছ ধরার সরঞ্জাম হাতে শোভাযাত্রায়
৭ / ১০
শোভাযাত্রার এবারের প্রতিপাদ্য ‘নববর্ষের ঐকতান, গণতন্ত্রের পুনরুত্থান’
৮ / ১০
শোভাযাত্রায় যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান
৯ / ১০
জাতীয় পতাকা হাতে শোভাযাত্রায়
১০ / ১০
ঘোড়ার পিঠে সওয়ার পুলিশের সদস্যরা
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন