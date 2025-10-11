ঢাকার মীরহাজিরবাগ: ঘরে ঢুকতে হয় জল ঠেলে, রান্না ঝুলন্ত চুলায়

ঢাকার মীরহাজিরবাগ: ঘরে ঢুকতে হয় জল ঠেলে, রান্না ঝুলন্ত চুলায়
সামান্য বৃষ্টি, তাতেই জলাবদ্ধ হয়ে পড়ে ঢাকার মীরহাজিরবাগ। পানি জমে সড়কে, তা ঢুকে পড়ে বাড়িঘরেও। পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় দিনভর কাদাপানিতে প্রায়ই নাকাল হতে হয় রাজধানীর এই এলাকার বাসিন্দাদের। গত কয়েক দিন বৃষ্টি থাকায় খানাখন্দে ভরা রাস্তায় কোথাও হাঁটুপানিও জমেছে। তার মধ্য দিয়েই চলছে যানবাহন। পানি মাড়িয়ে ঘরে ঢুকেও বিপত্তির শেষ নেই। জলমগ্ন ঘরে রান্না করতে হচ্ছে চুলা ওপরে ঝুলিয়ে।
স্থানীয় লোকজনের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এলাকার নালাগুলো বন্ধ, নতুন করে ড্রেনেজের কাজও হয়নি। বারবার অভিযোগ জানানো হলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নিচ্ছে না। ফলে তাঁদের ভোগান্তিও কাটছে না।
