বাংলাদেশ

ঢাকার মীরহাজিরবাগ: ঘরে ঢুকতে হয় জল ঠেলে, রান্না ঝুলন্ত চুলায়

সামান্য বৃষ্টি, তাতেই জলাবদ্ধ হয়ে পড়ে ঢাকার মীরহাজিরবাগ। পানি জমে সড়কে, তা ঢুকে পড়ে বাড়িঘরেও। পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় দিনভর কাদাপানিতে প্রায়ই নাকাল হতে হয় রাজধানীর এই এলাকার বাসিন্দাদের। গত কয়েক দিন বৃষ্টি থাকায় খানাখন্দে ভরা রাস্তায় কোথাও হাঁটুপানিও জমেছে। তার মধ্য দিয়েই চলছে যানবাহন। পানি মাড়িয়ে ঘরে ঢুকেও বিপত্তির শেষ নেই। জলমগ্ন ঘরে রান্না করতে হচ্ছে চুলা ওপরে ঝুলিয়ে।

স্থানীয় লোকজনের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এলাকার নালাগুলো বন্ধ, নতুন করে ড্রেনেজের কাজও হয়নি। বারবার অভিযোগ জানানো হলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নিচ্ছে না। ফলে তাঁদের ভোগান্তিও কাটছে না।

১ / ১০
জলাবদ্ধ মীরহাজিরবাগে মোটরসাইকেল চালিয়ে যাচ্ছেন এক ব্যক্তি
২ / ১০
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে শিশু কোলে নিয়ে ভোগান্তিতে পড়েন এক নারী
৩ / ১০
জলমগ্ন ও খানাখন্দে ভরা সড়কে বিপাকে পড়তে হয় মালামাল নিয়ে আসা চালকের
৪ / ১০
জলাবদ্ধতায় সড়কের পাশে সরু অংশ দিয়ে চলাচলের এক কঠিন পথে পথচারীরা
৫ / ১০
সড়কের পানিনিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় সামান্য বৃষ্টি হলেই পানি জমে থেমে যায় পথচলা
৬ / ১০
শুষ্ক সময়েও ভোগান্তি নিয়ে চলতে হয় মীরহাজিরবাগের বাসিন্দাদের। ১০ অক্টোবরের ছবি
৭ / ১০
অস্বাস্থ্যকর ও দুর্গন্ধযুক্ত এ পানিতে চলাচলে রয়েছে স্বাস্থ্যঝুঁকি, তবু চলতে হয়
৮ / ১০
প্রায় এক বছর ধরে এমন ভোগান্তি নিয়ে চলতে হচ্ছে ঢাকার মীরহাজিরবাগের বাসিন্দাদের
৯ / ১০
বৃষ্টি হলে সড়কের পানি ঢুকে পড়ে আশপাশের বাড়িতেও
১০ / ১০
বৃষ্টির পানিতে সয়লাব রান্নাঘর, তাই এই ঝুলন্ত চুলায় রান্না
