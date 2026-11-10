চাষের মাঠে বকের ঝাঁক
কার্তিক-অগ্রহায়ণে করতোয়া নদীর পানি কমে গেলে জেগে ওঠে তীরের উর্বর পলিমাটি। সেই জমিতে শুরু হয় শীতকালীন সবজি চাষ। পাওয়ার টিলার দিয়ে জমি চাষের সময় বেরিয়ে আসছে নানা ধরনের কীটপতঙ্গ ও লার্ভা। আর সেসব খাবারের খোঁজে চাষের জমিতে ভিড় করছে ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা বক। কখনো মাটিতে নেমে শিকার ধরছে, কখনো উড়ছে মাঠজুড়ে। বগুড়া সদর উপজেলার তেলিহারা গ্রামে কৃষকের ব্যস্ততার সঙ্গে বক পাখির খাবার খোঁজার এমন দৃশ্য চোখে পড়ে।
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