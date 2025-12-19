বাংলাদেশ

সন্ত্রাসী হামলায় আক্রান্ত প্রথম আলো

নজিরবিহীন এক সন্ত্রাসী হামলার শিকার হলো প্রথম আলো। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকার কারওয়ান বাজারে সংবাদপত্রটির প্রধান কার্যালয়ে ভাঙচুরের পর অগ্নিসংযোগ করা হয়। মধ্যরাতে যখন এই হামলা হয়, তখন কার্যালয় ছিল কর্মব্যস্ত। এ সময় সংবাদকর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে পড়ে সংবাদকর্মীরা কার্যালয় ছাড়তে বাধ্য হওয়ায় অনলাইনে সংবাদ প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়, আজ শুক্রবার ছাপানো সংবাদপত্রও প্রকাশ করা যায়নি। জুলাই আন্দোলনের মুখ, ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে পুঁজি করে একটি স্বার্থান্বেষী মহল পরিকল্পিতভাবে এই আক্রমণ চালায় বলে প্রথম আলো মনে করছে।

১ / ১০
মধ্যরাতে প্রথম আলোর প্রধান কার্যালয়ে শাটার ভেঙে ওপরে উঠে শুরু হয় ভাঙচুর
২ / ১০
অফিসের ভেতরে থাকা কাগজপত্র বাইরে বের করে জড়ো করে তাতে আগুন ধরানো হয়
৩ / ১০
প্রধান কার্যালয়ের বাইরে আগুন, ভেতরে চলে ভাঙচুর
৪ / ১০
প্রধান কার্যালয়ের ভেতরে আগুন জ্বলছে
৫ / ১০
আগুনে জ্বলছে প্রথম আলোর প্রধান কার্যালয়
৬ / ১০
প্রথম আলোর প্রধান কার্যালয়ের আগুন নেভাতে সকালেও কাজ করছিল ফায়ার সার্ভিস
৭ / ১০
কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ের ভবন থেকে আজ সকালেই ধোঁয়া উড়ছিল, সামনে ছিল উৎসুক মানুষের ভিড়
৮ / ১০
আগুনে পোড়া প্রথম আলোর কার্যালয় ঘিরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের অবস্থান
৯ / ১০
সন্ত্রাসী আক্রমণের প্রতিবাদে মানববন্ধনে প্রথম আলোর কর্মীরা
১০ / ১০
আগুনে পুড়ে এই হাল এখন প্রথম আলো কার্যালয়ের
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন