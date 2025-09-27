ক্ল্যাসিক ফক্সভাগেন গাড়ির প্রদর্শনী

ক্ল্যাসিক ফক্সভাগেন গাড়ির প্রদর্শনী
দেশে ফক্সভাগেন গাড়িপ্রেমীর সংখ্যা কম নয়। তাঁদের উদ্যোগে ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘ফক্সভাগেন ক্লাব অব বাংলাদেশ লিমিটেড’। চলতি বছরের ৬ আগস্ট সরকারের অনুমোদন পায় সংগঠনটি। অনুমোদন ও নতুন লোগো উন্মোচন উপলক্ষে গতকাল শুক্রবার পূর্বাচল ক্লাবে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কেক কেটে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় ক্লাবের নির্বাহী কমিটি ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের। এ সময় ১০টির বেশি রঙিন ক্ল্যাসিক ও আধুনিক মডেলের ফক্সভাগেন গাড়ি প্রদর্শন করা হয়। এসব গাড়ি ১৯৬৫ থেকে ১৯৭০ সালের দিকে কেনা হয়েছে।
