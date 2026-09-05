নূরলদীনের বসতভিটায়

নূরলদীনের বসতভিটায়
‘আবার নূরলদীন একদিন কাল পূর্ণিমায় দিবে ডাক, জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়?’ সৈয়দ শামসুল হকের ‘নুরলদীনের সারাজীবন’ কবিতার সেই নূরলদীনের স্মৃতি এখনো আছে রংপুরের মিঠাপুকুরের ফুলচৌকিতে। কবর, পুরোনো মসজিদ, পরিত্যক্ত বসতভিটার ইট আর বংশধরদের ঘরবাড়ি—সব মিলিয়ে সেখানে ছড়িয়ে আছে ব্রিটিশবিরোধী কৃষক বিদ্রোহের নেতা নূরউদ্দীন মোহাম্মদ বাকের জংয়ের স্মৃতি। সেই স্মৃতির পথে হাঁটলে ইতিহাসের এক বিদ্রোহী সময় যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে।
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