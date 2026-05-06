ধান বাঁচানোর লড়াই

ধান বাঁচানোর লড়াই
খুলনার রূপসা উপজেলার মাঠগুলোতে কাটার মুখে থাকা পাকা ধান হঠাৎ বৃষ্টিতে ভিজে নষ্ট হয়ে পড়ে আছে। কৃষকের পাকা ধানের স্বপ্ন ভেসে গেছে বৃষ্টির পানিতে। তবু কোথাও কাদা-জল পেরিয়ে ধান ঘরে তোলার মরিয়া চেষ্টা, কোথাও রোদ পেলে সড়কে ছড়িয়ে শুকানোর ব্যস্ততায় এখন দিন কাটছে কৃষকদের। দীর্ঘদিনের শ্রম আর ঋণের বোঝা কাঁধে নিয়ে কৃষকেরা এখন লড়ছেন সময় ও আবহাওয়ার সঙ্গে-ধান বাঁচবে, নাকি ভেসে যাবে সব আশা, সেই অনিশ্চয়তায় কাটছে প্রতিটি দিন। এসব নিয়েই এই ছবির গল্প।
