ছবিতে খালেদা জিয়ার গণতন্ত্রের সংগ্রাম

ছবিতে খালেদা জিয়ার গণতন্ত্রের সংগ্রাম
সাধারণ একজন গৃহবধূ থেকে রাজনীতির জটিল মঞ্চে পা রেখেছিলেন খালেদা জিয়া। গত শতকের আশির দশকে বিএনপি চেয়ারপারসনের দায়িত্ব নিয়ে দেশে গণতন্ত্র ফেরানোর সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন তিনি। এরপর তিনবার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেন। ৮০ বছর পেরিয়ে চিরতরে বিদায় নিলেন খালেদা জিয়া। তাঁর রাজনৈতিক ও পারিবারিক জীবনের ছবি দীর্ঘ সময় ধরে তুলে আসছিলেন আলোকচিত্র সাংবাদিক মো. লুৎফর রহমান বীনু। তাঁর রচিত ‘গণতন্ত্রের সংগ্রাম’ বইয়ে প্রকাশিত ছবিতে উঠে আসে খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সংগ্রাম।
