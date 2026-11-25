ধানের খেতে পানি, আলুর খেতেও বিপদ
ধান কাটার সময় মাঠে থাকার কথা কৃষকদের, কিন্তু টানা বৃষ্টিতে সেই ধানই এখন পানির নিচে। কোথাও কেটে রাখা ধান ডুবে গেছে, কোথাও জমে থাকা পানিতে পচে যাচ্ছে আগাম আলু। ফসল ঘরে তোলার এই সময়ে ঘূর্ণিঝড় ‘আকভান’-এর প্রভাবে বগুড়া ও জয়পুরহাটের কৃষকদের দুশ্চিন্তা বেড়েছে। বৃষ্টির পানিতে তলিয়ে যাওয়া ধান ও আলুখেত রক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন তাঁরা। ফসলের ক্ষতি পুষিয়ে উঠতে পারবেন কি না, সেই অনিশ্চয়তা নিয়েই কাটছে তাঁদের দিন।
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