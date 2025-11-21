বাংলাদেশ

তীব্র ঝাঁকুনির ভূমিকম্প, আতঙ্কে ঢাকাবাসী, দেখুন ছবিতে

বাংলাদেশে আজ শুক্রবার ১০টা ৩৮ মিনিটে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পটির তীব্রতা ছিল ৫ দশমিক ৭। উৎপত্তিস্থল নরসিংদীর মাধবদী। ভূমিকম্পটিকে মাঝারি মাত্রার বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। ভূমিকম্পের এই তীব্র ঝাঁকুনিকে এযাবৎকালের মধ্যে সর্বোচ্চ বলে উল্লেখ করেছেন ভূমিকম্পবিশেষজ্ঞরা। এই ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কিত মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে আসেন। সেসব নিয়েই এই ছবির গল্প।

প্রথম আলো ডেস্ক
১ / ১০
আকস্মিক ভূমিকম্পে আতঙ্কিত হয়ে শিশুর হাতে লাগানো স্যালাইনের পাইপ নিয়েই শিশু হাসপাতালের বাইরে বেরিয়ে আসেন অভিভাবকেরা
ছবি: তানভীর আহাম্মেদ
২ / ১০
শিশু হাসপাতালের বাইরে শিশু রোগীসহ আতঙ্কিত অভিভাবকের ভিড়
ছবি: তানভীর আহাম্মেদ
৩ / ১০
ভয়ে শিশু হাসপাতালের বিছানা থেকে তুলে অসুস্থ শিশুকে কোলে জড়িয়ে আছেন মা
ছবি: তানভীর আহাম্মেদ
৪ / ১০
ভূমিকম্পের তীব্র ঝাঁকুনির কারণে রাজধানীর তেজকুনিপাড়া এলাকায় অনেকেই ভয়ে বাসা থেকে রাস্তায় নেমে এসেছেন
ছবি: সাজিদ হোসেন
৫ / ১০
ভূমিকম্পের আতঙ্কে রাজধানীর সূত্রাপুর এলাকার লোকজন বাসা থেকে রাস্তায় বের হয়ে এসেছেন
ছবি: দীপু মালাকার
৬ / ১০
ভূমিকম্পের কারণে বাইরে বেরিয়ে উঁচু ভবনের দিকে তাকিয়ে আছেন উৎসুক জনতা। রাজধানীর সূত্রাপুর এলাকা
ছবি: দীপু মালাকার
৭ / ১০
শিশুসন্তানকে কোলে নিয়ে বাসার বাইরে এসেছেন এক বাবা। রাজধানীর সূত্রাপুর এলাকা
ছবি: দীপু মালাকার
৮ / ১০
পুরান ঢাকার কসাইটুলী এলাকায় ভূমিকম্পে এই ভবনের ছাদের রেলিং ভেঙে পড়েছে
ছবি: দীপু মালাকার
৯ / ১০
ভূমিকম্পে ভেঙে পড়া ছাদের রেলিং দেখাচ্ছেন একজন। পুরান ঢাকার কসাইটুলী এলাকায়
ছবি: দীপু মালাকার
১০ / ১০
ছাদের রেলিং ভেঙে পড়া বাসার সামনে পৌঁছেছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। পুরান ঢাকার কসাইটুলী এলাকায়
ছবি: দীপু মালাকার
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন