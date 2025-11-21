তীব্র ঝাঁকুনির ভূমিকম্প, আতঙ্কে ঢাকাবাসী, দেখুন ছবিতে
বাংলাদেশে আজ শুক্রবার ১০টা ৩৮ মিনিটে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পটির তীব্রতা ছিল ৫ দশমিক ৭। উৎপত্তিস্থল নরসিংদীর মাধবদী। ভূমিকম্পটিকে মাঝারি মাত্রার বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। ভূমিকম্পের এই তীব্র ঝাঁকুনিকে এযাবৎকালের মধ্যে সর্বোচ্চ বলে উল্লেখ করেছেন ভূমিকম্পবিশেষজ্ঞরা। এই ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কিত মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে আসেন। সেসব নিয়েই এই ছবির গল্প।
