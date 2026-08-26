সমুদ্রের নোনা ইলিশ
দেশে নোনা ইলিশ বা লবণ দেওয়া ইলিশের বেশ চাহিদা রয়েছে। প্রতিবছর তাই মৌসুম এলে ব্যস্ত সময় কাটে নোনা ইলিশ তৈরির আড়তগুলোতে। প্রতিটি আড়তে কাজ করেন ১০ থেকে ১৫ শ্রমিক। অপেক্ষাকৃত ছোট ও নরম ইলিশ সংগ্রহের পর সেগুলো ধুয়ে, কেটে ও লবণ দিয়ে সংরক্ষণ করেন তাঁরা। ১৫ থেকে ২০ দিন পর এই মাছ পাঠিয়ে দেওয়া হয় দেশের বিভিন্ন স্থানে। আকারভেদে প্রতি পণ (৮০টি) নোনা ইলিশ বিক্রি হয় ৬ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকায়। ছবিগুলো গত মঙ্গলবার চট্টগ্রাম নগরের ফিশারিঘাট পুরাতন মাছবাজার ও কট্টলীর রানি রাসমণি ঘাট এলাকা থেকে তোলা।
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