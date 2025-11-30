বাংলাদেশ

চট্টগ্রামে প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সুধী সমাবেশে মিলনমেলা

প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে চট্টগ্রামে সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। নগরের র‍্যাডিসন ব্লু চট্টগ্রাম বে ভিউর মেজবান হলে গতকাল শনিবার এ সুধী সমাবেশে শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, নারী উদ্যোক্তা, কবি, সাহিত্যিক, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পদস্থ কর্মকর্তা, আইনজীবী, নগর পরিকল্পনাবিদ, প্রকৌশলীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।

প্রথম আলো ডেস্ক
১ / ২১
জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় আনুষ্ঠানিকতা
ছবি: জুয়েল শীল
২ / ২১
বংশীবাদক ক্যউপ্রু মারমার মন্ত্রমুগ্ধ পরিবেশনা
ছবি: সৌরভ দাশ
৩ / ২১
সুধী সমাবেশে আসা অতিথিদের একাংশ
ছবি: সৌরভ দাশ
৪ / ২১
সংস্কৃতিকর্মীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করছেন প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান
ছবি: সৌরভ দাশ
৫ / ২১
প্রথম আলো সম্পাদকের সঙ্গে দলীয় ছবিতে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনের শিক্ষার্থী ও প্রতিনিধিরা
ছবি: সৌরভ দাশ
৬ / ২১
ফুল দিয়ে প্রথম আলো পরিবারকে শুভেচ্ছা জানান পিএইচপি ফ্যামিলির ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মহসিন
ছবি: জুয়েল শীল
৭ / ২১
সুধী সমাবেশে অংশ নেন বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপকমিটির সদস্য ইসরাফিল খসরু
ছবি: জুয়েল শীল
৮ / ২১
প্রথম আলো সম্পাদকের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র মনজুর আলম
ছবি: জুয়েল শীল
৯ / ২১
সুধী সমাবেশে বক্তব্য দেন স্থপতি জেরিনা হোসাইন
ছবি: জুয়েল শীল
১০ / ২১
প্রশ্নোত্তর পর্বে সংস্কৃতিকর্মী শুভ্রা বিশ্বাস
ছবি: জুয়েল শীল
১১ / ২১
কুশল বিনিময় করছেন দৈনিক আজাদীর সম্পাদক এম এ মালেক ও প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান
ছবি: জুয়েল শীল
১২ / ২১
প্রথম আলোকে শুভেচ্ছা জানাতে আসেন শিপিং এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালক খায়রুল আলম
ছবি: জুয়েল শীল
১৩ / ২১
ইস্পাত প্রস্তুতকারক শিল্পগোষ্ঠী কেএসআরএমের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক সারওয়ার জাহানের সঙ্গে কুশল বিনিময় করছেন প্রথম আলো সম্পাদক
ছবি: জুয়েল শীল
১৪ / ২১
সুধী সমাবেশে অংশ নেন পরিকল্পিত চট্টগ্রাম ফোরামের সভাপতি শিক্ষাবিদ মুহাম্মদ সিকান্দার খান
ছবি: জুয়েল শীল
১৫ / ২১
প্রথম আলোকে শুভেচ্ছা জানান মেরিডিয়ান গ্রুপের চেয়ারপারসন কোহিনূর কামাল ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোস্তফা কামাল পাশা
ছবি: জুয়েল শীল
১৬ / ২১
ফুল দিয়ে প্রথম আলো সম্পাদককে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন চট্টগ্রাম উইমেন চেম্বারের সভাপতি ও পরিচালকেরা
ছবি: জুয়েল শীল
১৭ / ২১
সুধী সমাবেশে অংশ নেন এপিক প্রপার্টিজের চেয়ারম্যান আবু সুফিয়ান
ছবি: জুয়েল শীল
১৮ / ২১
স্থপতি জেরিনা হোসাইন সঙ্গে আলাপরত প্রথম আলো সম্পাদক
ছবি: জুয়েল শীল
১৯ / ২১
প্রথম আলো সম্পাদকের সঙ্গে সেলফি তুলছেন এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনের শিক্ষার্থীরা
ছবি: জুয়েল শীল
২০ / ২১
সুধী সমাবেশে বক্তব্য দেন প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান
ছবি: সৌরভ দাশ
২১ / ২১
সমাবেশ শেষে চায়ের আড্ডায় অতিথিরা
ছবি: সৌরভ দাশ
