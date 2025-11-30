চট্টগ্রামে প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সুধী সমাবেশে মিলনমেলা
প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে চট্টগ্রামে সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। নগরের র্যাডিসন ব্লু চট্টগ্রাম বে ভিউর মেজবান হলে গতকাল শনিবার এ সুধী সমাবেশে শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, নারী উদ্যোক্তা, কবি, সাহিত্যিক, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পদস্থ কর্মকর্তা, আইনজীবী, নগর পরিকল্পনাবিদ, প্রকৌশলীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।
