বাংলাদেশ

পাহাড়ি গ্রামে কৃষিকাজের ব্যস্ততা

গ্রামটির নাম বোধিপুর। রাঙামাটি শহর থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে গ্রামটির অবস্থান। বছরজুড়ে হরেক রকম শাকসবজি আর ফসলের চাষ হয় এই গ্রামে। ভোরবেলা থেকেই কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন এই গ্রামের বাসিন্দারা। কেউ খেতে কাজ করেন। কেউবা নিজের খেতের শাকসবজি পাশের রাঙামাটি-খাগড়াছড়ি সড়কে নিয়ে বিক্রি করেন। আবার কেউ কেউ উৎপাদিত ফসল বিক্রির জন্য রাঙামাটি শহরে নিয়ে যান। শীতের এক কুয়াশাভেজা ভোরে গ্রামটির মানুষের কৃষিকাজের ব্যস্ততা নিয়ে আজকের ছবির গল্প। ছবিগুলো সম্প্রতি তোলা—

সুপ্রিয় চাকমা
রাঙামাটি
১ / ৯
কুয়াশাভেজা ভোরে জমিতে এক ব্যক্তি
২ / ৯
চলছে জমি তৈরির কাজ
৩ / ৯
পাহাড়ের ঢালে সবজিখেতে পানি দিচ্ছেন এক নারী
৪ / ৯
পাহাড়ের বুকে একখণ্ড জমিতে ধান চাষ
৫ / ৯
আখখেতের পরিচর্যায় ব্যস্ত কৃষক
৬ / ৯
খেতে চাষ করা হয়েছে ব্রকলি
৭ / ৯
খেত থেকে মুলা শাক তুলছেন তিনি
৮ / ৯
ঝুড়িতে শাক আর কুমড়া ফুল নিয়ে বাজারের পথে
৯ / ৯
বিক্রির জন্য বাজারে নেওয়া হচ্ছে বেগুন
