কলাগাছের সুতায় হস্তশিল্প

কলাগাছের সুতায় হস্তশিল্প
বান্দরবান সদরের কুহালং ইউনিয়নের আমতলী পাড়ার হস্তজাত পণ্য উৎপাদন কেন্দ্রে কলাগাছের সুতা থেকে উন্নত মানের পণ্য তৈরি করছেন পাহাড়ি নারীরা। পাহাড়ি নারীরা সকালে সংসারের কাজ সেরে উৎপাদন কেন্দ্রে এসে তৈরি করেন বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প। কলাগাছের সুতা থেকে ব্যাগ, জুতা, শোপিস, টেবিল মাদুর, প্লান্টার বক্স, কলমদানি প্রভৃতি হস্তশিল্পজাত পণ্য তৈরি করে থাকেন বুননশিল্পীরা। পাহাড়ে কলাগাছের সুতা থেকে হস্তশিল্প তৈরি নিয়ে এবারের ছবির গল্প।
