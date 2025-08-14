বাংলাদেশ

কলাগাছের সুতায় হস্তশিল্প

বান্দরবান সদরের কুহালং ইউনিয়নের আমতলী পাড়ার হস্তজাত পণ্য উৎপাদন কেন্দ্রে কলাগাছের সুতা থেকে উন্নত মানের পণ্য তৈরি করছেন পাহাড়ি নারীরা। পাহাড়ি নারীরা সকালে সংসারের কাজ সেরে উৎপাদন কেন্দ্রে এসে তৈরি করেন বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প। কলাগাছের সুতা থেকে ব্যাগ, জুতা, শোপিস, টেবিল মাদুর, প্লান্টার বক্স, কলমদানি প্রভৃতি হস্তশিল্পজাত পণ্য তৈরি করে থাকেন বুননশিল্পীরা। পাহাড়ে কলাগাছের সুতা থেকে হস্তশিল্প তৈরি নিয়ে এবারের ছবির গল্প।

ছবি:
মংহাইসিং মারমা, বান্দরবান
১ / ৯
কলাগাছ থেকে আলাদা করা হচ্ছে বাকল
২ / ৯
আলাদা করা বাকল জড়ো করে রাখা হয়েছে
৩ / ৯
যন্ত্রের সাহায্যে বাকল থেকে সুতা তৈরি হচ্ছে
৪ / ৯
ভেজা সুতা রোদে শুকাতে ব্যস্ত এক ব্যক্তি
৫ / ৯
রোদে শুকানো হচ্ছে কলাগাছের সুতা
৬ / ৯
হাতের সাহায্যে সুতার বেণি বাঁধা হচ্ছে
৭ / ৯
সুতার বেণি বাঁধতে ব্যস্ত এক নারী
৮ / ৯
চরকা ঘুরিয়ে সুতার বুননে ব্যস্ত নারী শ্রমিক
৯ / ৯
কলাগাছের সুতা থেকে তৈরি বিভিন্ন ধরনের পণ্য
