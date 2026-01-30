‘গোলাপ গ্রামে’ ফুলের বাহার
‘গোলাপ গ্রাম’। না, খাতাকলমে এমন কোনো গ্রাম নেই। ফুল চাষের জন্য সাভারের বিরুলিয়া ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রাম জনমুখে এই নামে পরিচিত। যেমন বাটুলিয়া। বছরজুড়ে গ্রামটিতে চাষ হয় গোলাপসহ নানান জাতের ফুল। ফুলের শোভা দেখতে বিভিন্ন এলাকা থেকে এখানে আসেন মানুষ। ফুলের বাগানে ঢোকার জন্য দিতে হয় ৫০ টাকা। শুধু গোলাপই নয়, গ্রামটিতে গাঁদা, জারবেরা, ক্যালেনডুলা, চন্দ্রমল্লিকাসহ নানান জাতের ফুলের চাষ করা হয়। বাটুলিয়া গ্রাম ঘুরে আজকের ছবির গল্প।
