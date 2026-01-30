বাংলাদেশ

‘গোলাপ গ্রামে’ ফুলের বাহার

‘গোলাপ গ্রাম’। না, খাতাকলমে এমন কোনো গ্রাম নেই। ফুল চাষের জন্য সাভারের বিরুলিয়া ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রাম জনমুখে এই নামে পরিচিত। যেমন বাটুলিয়া। বছরজুড়ে গ্রামটিতে চাষ হয় গোলাপসহ নানান জাতের ফুল। ফুলের শোভা দেখতে বিভিন্ন এলাকা থেকে এখানে আসেন মানুষ। ফুলের বাগানে ঢোকার জন্য দিতে হয় ৫০ টাকা। শুধু গোলাপই নয়, গ্রামটিতে গাঁদা, জারবেরা, ক্যালেনডুলা, চন্দ্রমল্লিকাসহ নানান জাতের ফুলের চাষ করা হয়। বাটুলিয়া গ্রাম ঘুরে আজকের ছবির গল্প।

খালেদ সরকার, বাটুলিয়া (সাভার) থেকে ফিরে
গোলাপের চারায় করা হয়েছে কলম।
লাল গোলাপের কুঁড়ি।
কুঁড়ি থেকে ফুটছে গোলাপ।
চোখজুড়ানো লাল গোলাপ।
বিক্রির জন্য গোলাপ তুলছেন কৃষক।
ফুলখেতের আগাছা পরিষ্কার করা হচ্ছে।
শোভা পাচ্ছে সাদা গোলাপ।
বাটুলিয়ায় চাষ হয় বিভিন্ন জাতের গোলাপ।
জিপসোফিলা ফুলে ছেয়ে গেছে খেত।
গোলাপ গ্রামে চন্দ্রমল্লিকা।
বিক্রির জন্য ডালায় সাজিয়ে রাখা হয়েছে বিভিন্ন জাতের ফুল
